Sin espacio en el IES Garoé

La comunidad educativa del IES Garoé, en El Hierro, denuncia que no tienen espacio para realizar su actividad diaria desde que se integró FP junto Bachillerato en el centro

No cesan las reacciones a en el comienzo del curso en el IES Garoé, en El Hierro. El edificio donde se imparte Bachillerato también alberga el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional. Esto conlleva compartir varias aulas. La distribución de los espacios no termina de convencer a la comunidad educativa.

El personal docente del centro, ubicado en Valverde, se han visto forzados a desalojar el laboratorio. Tras la implantación del centro integrado de Formación Profesional en el mismo centro de Bachillerato las protestas no han cesado por la falta de espacio. Aseguran que tienen aulas cerradas que necesita Bachillerato y no se les autoriza a utilizar.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, por su parte, asegura que se llegó a un acuerdo firmado por los equipos directivos de los dos centros. Sin embargo, el equipo del centro educativo insiste en que la situación ha cambiado al iniciarse las clases y que se ha informado de la necesidad de espacip.

El Cabildo herreño respalda a la comunidad educativa. Entre las futuras acciones, se elaborará un segundo escrito dirigido a la Consejería en un intento por acercar posturas y buscar soluciones.