Educación busca soluciones para el IES Garoé de El Hierro

El viceconsejero de Educación se reúne con los profesores del IES Garoé para solucionar los problemas de espacio en el centro

Tras las denuncias presentadas por la falta de espacio en el IES Garoé, el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, se ha desplazado hasta El Hierro para buscar soluciones.

José Manuel Cabrera, Viceconsejero de Educación.

Las clases comienzan el día diez, con un nuevo Centro Integrado de Formación Profesional, y el profesorado no está de acuerdo con el reparto del alumnado de FP, 35 personas, y de Bachillerato, 150. Cabrera ha abordado con los docentes una nueva organización de las clases.

Reunión del viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, en el IES Garoé de El Hierro.

Nuevo Centro Integrado

En julio, la Consejería de Educación planteó la creación del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), en el IES Garoé, reduciendo la capacidad de este instituto, el único de la isla.

Una decisión que ha llevado a Bachillerato a tener contar con sólo 6 aulas. Una limitación que denuncian los docentes.