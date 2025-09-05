Este sábado, 6 de septiembre, a las 15:30 horas en Televisión Canaria
Televisión Canaria adereza este fin de semana con un menú de películas para disfrutar en familia. Este sábado, a las 15:30 horas, llega ‘Sin reservas’, una cinta con sabor a comedia romántica protagonizada por Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart y Abigail Breslin. Un remake de la exitosa cinta alemana Deliciosa Martha (2001) dirigido por Dirigida por Scott Hicks.
Kate Armstrong (Zeta-Jones) es jefa de cocina de exclusivo restaurante de Manhattan. Exigente, organizada y perfeccionista, cautiva e intimida a todos los que la rodean. Su vida, organizada al milímetro como sus recetas, se desmorona cuando su hermana muere y queda al cargo de su sobrina Zoe (Abigail Breslin), de apenas nueve años, y, al mismo tiempo, afrontar la llegada de un nuevo ayudante de cocina, Nick Palmer (Aaron Eckhart), un hombre alegre, improvisador y algo caótico que pone patas arriba su mundo… y su corazón.
Lo que comienza como una rivalidad entre fogones dará paso a una historia de química, ternura y compenetración, en la que Kate descubrirá que no siempre hay que seguir las recetas al pie de la letra.