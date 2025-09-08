ES NOTICIA

Los sindicatos piden una rectificación sobre el IES Garoé de El Hierro

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La comunidad educativa del IES Garoé hace un llamamiento a la consejería de Educación para que no implante el Centro Integrado de Formación Profesional

Entrada al IES Garoé, en Valverde, El Hierro. Imagen RTVC

Los sindicatos piden a la consejería de Educación una rectificación sobre la implantación del Centro Integrado de Formación Profesional en el IES Garoé de El Hierro. La comunidad educativa se ha reunido para manifestar su rechazo a esta medida por falta de planificación.

Están a favor de cambios en la Formación Profesional y de su evolución. Este colectivo dice que no es un problema de espacio, sino que podría poner en peligro la calidad de la enseñanza. Piden más financiación para garantizar unas infraestructuras adecuadas a la nueva formación.

Reorganización del IES Garoé

Según los sindicatos, la nueva asignación ha dejado poco espacio para el alumnado y el profesorado de bachillerato. Además, inciden, es el único centro de la isla que imparte esta formación.

Reclaman a la Consejería que se tomen las medidas oportunas para encauzar la situación, ya que no se trata de un problema de espacio, sino de organización y coordinación.

Por su parte, la consejería de Educación, asegura que la decisión se ha tomado en consenso con la dirección de los centros educativos.

