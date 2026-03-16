El concierto extraordinario se celebrará el jueves, 26 de marzo, a las 20:00 horas en la catedral de La Laguna

La Sinfónica de Tenerife interpreta por primera vez en Canarias ‘Paulus’ de Mendelssohn en la catedral de La Laguna.

La catedral de La Laguna acogerá el jueves 26 de marzo, a las 20:00 horas, un concierto extraordinario de la Sinfónica de Tenerife con el oratorio Paulus de Felix Mendelssohn, una de las grandes obras corales del Romanticismo alemán.

Bajo la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez, la formación abordará por primera vez en Canarias esta extensa partitura, en una cita que se enmarca en la colaboración que mantienen el Cabildo de Tenerife y la Diócesis Nivariense para acercar grandes obras del repertorio sacro y sinfónico-coral a este espacio patrimonial. El concierto tendrá entrada libre hasta completar aforo.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó que este concierto “refuerza la colaboración institucional entre el Cabildo y la Diócesis y forma parte de la intensa y versátil actividad anual de la Sinfónica de Tenerife”. En este sentido, el presidente del Patronato Insular de Música señaló que la interpretación de Paulus en la catedral de La Laguna “conecta la programación artística de la orquesta con el contexto cultural y temporal previo a la Semana Santa, en un espacio de gran valor patrimonial y simbólico”.

Una obra de «enorme exigencia artística»

El director honorario de la Sinfónica de Tenerife, Víctor Pablo Pérez, subrayó la importancia musical de este oratorio. Y el carácter especial que tiene su interpretación para la orquesta. “Es una obra de enorme exigencia artística. Tanto para la orquesta como para el coro y los solistas. Y supone una oportunidad muy especial para poner en valor el trabajo de todos los músicos implicados”, explica.

Pérez destacó además que Paulus permite reivindicar la figura de Felix Mendelssohn, uno de los compositores fundamentales del Romanticismo europeo. “Mendelssohn recupera en esta obra la tradición coral de Bach y la proyecta hacia el lenguaje expresivo del siglo XIX”, señaló el director. Recordó además que el compositor alemán desempeñó un papel decisivo en la recuperación de la Pasión según San Mateo de Bach. Contribuyendo a revalorizar su legado en la vida musical europea.

Compuesto cuando Mendelssohn tenía apenas 27 años, el oratorio alcanzó una enorme popularidad en su tiempo y llegó a ser una de las obras corales más interpretadas en Europa, comparable incluso al éxito de El Mesías de Händel.

El deán de la Catedral, Juan Pedro Rivero, también se mostró muy satisfecho de que el primer templo de la diócesis siga acogiendo esta tradicional cita en la antesala de la semana grande para los cristianos. “La Catedral de La Laguna no es solo un edificio histórico o patrimonial. Es un espacio que a lo largo de los años ha acogido la oración, la celebración y también la expresión más alta de la belleza. La música forma parte profundamente de esa tradición. Por eso, nos alegra especialmente que, en este tiempo cercano a la Semana Santa, podamos acoger el oratorio “Paulus”, de Felix Mendelssohn, una obra de gran profundidad espiritual que recrea musicalmente la figura del apóstol Pablo, uno de los grandes testigos de la fe cristiana”.

Una gran obra coral del Romanticismo

Estrenado en Düsseldorf en 1836, Paulus es uno de los oratorios más representativos de Mendelssohn y una de las obras fundamentales del repertorio coral romántico. Inspirado en la tradición de las pasiones luteranas, el compositor construye una partitura de gran riqueza expresiva. Combina corales, arias, recitativos y grandes números corales para narrar distintos episodios de la vida de San Pablo.

El momento central de la obra es la conversión del propio Pablo. Cuando una luz cegadora y una voz divina interrumpen su persecución de los cristianos y marcan el inicio de su transformación espiritual. Mendelssohn describe musicalmente este episodio mediante un intenso diálogo entre orquesta, solistas y coro, uno de los pasajes más dramáticos del oratorio.

La interpretación contará con la participación de un destacado elenco vocal. Está integrado por la soprano Alicia Amo, la mezzosoprano Rinat Shaham —que debuta con la Sinfónica de Tenerife—, el tenor Airam Hernández y el barítono Josep-Ramón Olivé. Junto a ellos actuará el Coro Titular Ópera de Tenerife–Intermezzo, dirigido por Miguel Ángel Arqued. Su papel resulta fundamental dentro del desarrollo narrativo de esta partitura. Con intervenciones que funcionan casi como un coro griego, comentando y amplificando la acción dramática a través de corales y grandes escenas colectivas.

Para esta ocasión se ofrecerá una versión adaptada del oratorio, con una duración aproximada de una hora y diez minutos. Especialmente concebida para su interpretación en el espacio de la catedral. La versión íntegra, con sus 45 números divididos en dos partes, podrá escucharse al día siguiente, viernes 27 de marzo, a las 19:30 horas, en el Auditorio de Tenerife. Dentro de la temporada de abono de la Sinfónica de Tenerife.

Tradición musical en la catedral de La Laguna

Este concierto forma parte de la colaboración que mantienen desde 2014 la Sinfónica de Tenerife y la catedral de La Laguna. Una iniciativa que se celebra cada año en fechas próximas a la Semana Santa y que se ha consolidado como una de las citas más significativas de la programación cultural de la isla.

A lo largo de esta serie de conciertos, el templo lagunero ha acogido la interpretación de destacadas obras del repertorio sacro y sinfónico-coral, reforzando el vínculo entre la actividad artística de la Sinfónica de Tenerife y el patrimonio histórico y espiritual del Archipiélago.