«Canarias puede y debe lograr la soberanía energética», en opinión de los especialistas en el Foro Cajasiete

A debate,’La energía en Canarias’, en en el magacine ‘De la noche al Día’ de La Radio Canaria.

Canarias puede y debe lograr la soberanía energética, coinciden sin fisuras los especialistas del sector energético en las Islas. Ésa ha sido la principal conclusión del Foro Cajasiete impulsado por La Radio Canaria, que reunió a nueve expertos del ámbito público y privado con un diagnóstico compartido: el Archipiélago necesita acelerar, y hacerlo ya, el cambio de modelo energético.

El debate arrancó poniendo sobre la mesa el escenario actual en las Islas: la vigente declaración de Emergencia Energética en Canarias desde 2023. Una premisa que explica esta coincidencia sobre la producción de energías renovables, aunque no fue la única. También coincidieron en que «el Archipiélago posee todas las condiciones naturales para ser pionero en nuevos modelos de producción energética sostenible». Y hasta aquí el acuerdo.

A partir de ese acuerdo inicial, el Foro se abrió a las grandes preguntas que marcan el futuro energético de Canarias: cómo producir renovables, si es posible eliminar por completo los combustibles fósiles o si será necesario combinarlos durante años, qué soluciones existen para almacenar la energía limpia, cómo transportarla y de qué manera aprovechar los excedentes en lugar de desperdiciarlos.

Apagones y fragilidad del sistema

Tanto el director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, como la directora del programa ‘De la noche al Día’, Estíbaliz Pérez, añadían argumentos certeros a la conversación: El ‘cero energético’ como el producido en la Península en 2023 o el apagón en La Gomera del pasado 19 de enero.

También en este punto hubo acuerdo: «Las redes insulares necesitan redundancia, modernización y capacidad de respuesta para que un problema puntual no se convierta en apagón general», señalaron. Y en este punto, el Foro entró en un terreno clave: qué inversiones son necesarias y qué modelos pueden garantizar estabilidad.

Mayer Trujillo, director de La Radio Canaria, y Estíbaliz Pérez, directora del programa ‘De la Noche al Día’

Inversión, ritmo lento y riesgos a corto plazo

José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales en Cajasiete, defendió que la situación exige valentía y decisiones firmes. A su juicio, afrontar una crisis energética como la actual implica asumir riesgos y acelerar la transición, y puso como ejemplo la sede central de la entidad en Fuerteventura, un edificio con reducción de gases de efecto invernadero y un sistema de generación eléctrica basado en paneles solares cien por cien renovables.

Garrido señaló que la implantación fotovoltaica continúa creciendo, aunque a un ritmo demasiado lento. Y pone como referencia el horizonte 2023: «A partir de entonces, el Banco Central Europeo penalizará la compra de edificios, espacios comerciales o viviendas, que no tengan el certificado de suficiencia energética». Esa misma sensación de demora fue compartida por Roque Calero Pérez, catedrático emérito de Ingeniería Mecánica de la ULPGC, quien considera que fallos como el apagón en La Gomera pueden tener réplica en otras Islas. «En Fuerteventura sin ir más lejos, donde puede producirse un fallo grave en cualquier momento que deje sin suministro a toda la isla. Esto se conoce y debió corregirse hace años” indicó.

José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales en Cajasiete

Combustibles sintéticos

El momento es decisivo, el calendario corre y los apagones parecen una amenaza seria y en aumento. Pero las alternativas renovables tampoco parecen ser la solución, al menos no la única.

«Hay que partir del hecho cierto de que no existe una solución única», interviene Alejandro Romero, responsable del proyecto H2Verde de PLOCAN, quien pone sobre la mesa la opción de reconvertir el modelo Mix Energético actual de Canarias, (centrales térmicas, centrales de ciclo combinado y Energías Renovables), y que vaya cambiando hacia un modelo combinado de varias tecnologías, un modelo Mix Inteligente.

«Tenemos que apostar por la computación, por los datos inteligentes, como son las baterías de almacenamiento. No hay una solución única ni varitas mágicas, es cierto, pero los combustibles sintéticos, (e-fuels de cero emisiones), resultan muy adecuados para las Islas, y necesitamos con urgencia un cambio de modelo de generación de energía», concluye.

Soberanía energética: objetivo estratégico y reto político

Y es en este punto del debate donde aparece la cuestión de la soberanía energética. «Es un reto político. Lo evidente es que Canarias no puede permitirse depender de energías externas», interviene Jesús Matilla, Presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables.

«Ni tampoco de un único sistema», en opinión de José Otero, líder técnico del proyecto de Hidrógeno Verde en Fuerteventura de la empresa Maxoinversiones. Esta empresa se ha situado a la vanguardia de la transición energética en Europa desde 2024, fecha en que puso en marcha la primera hidrolinera de Canarias, -y segunda de España-, donde carga con gas hidrógeno, en lugar de combustible fósil, a su propia flota de vehículos de alquiler turístico.

El director de La radio Canaria, Mayer Trujillo, (izquierda), y José Otero, líder técnico del proyecto de Hidrógeno Verde en Fuerteventura

«Creemos en un modelo de multienergías. Apostamos por combinar energía eléctrica y renovable. A día de hoy estamos produciendo en Fuerteventura tres toneladas de Hidrógeno a la semana y nuestro primer reto es ser capaces en 2027 de aumentar la producción pero también el modelo de transporte y almacenaje», concluye, no sin poner sobre la mesa el problema final que afecta a todo el sector productor de energía en Canarias: el almacenamiento, el suministro y el aprovechamiento del sobrante. Para algunos de estos expertos, la reutilización de baterías sería una alternativa sostenible, “utilizar las baterías de coches para producir energía en el hogar”, ponen de ejemplo.

Central flotante

Y el mar siempre como referencia. El catedrático RoqueCalero apuntaqueuna respuesta ante los apagones sería una central flotante. «Sí, un Barco capaz de suministrar energía en las Islas ante una situación de apagón. Pero esto requiere inversión, de modo que no podemos sustituir la energía térmica. Hay que seguir con el modelo de producción actual y combinarlo para lograr financiación”.

Para Luis Pintor, decano del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz de Tenerife, cualquier alternativa debe contemplar los vertidos: “El excedente de energía, que en el caso de las renovables supone unos 25 millones de euros al año en Canarias. Se pierden. Y energía renovable que se pierde es proyecto que no atrae a posibles empresas inversoras”.

El modelo Soria-Chira

En este punto, Mayer Trujillo, (La Radio Canaria),trae a colación el ejemplo de la futura central hidroeléctrica Chira-Soria, en Gran Canaria. Todos los invitados a este Foro Cajasieteparecen coincidir de nuevo en que el proyecto goza de las mejores garantías de éxito porque combina alternativas para la producción, el suministro y el almacenamiento de energía renovable. Se ha previsto la reutilización de la electricidad sobrante de los aerogeneradores eólicos para bombear agua por la noche y también la construcción de una central convencional de energía para la desalación del agua y el bombeo.

«La Central Chira-Soria es capaz de producir el 51 por ciento del consumo energético de la isla», sentencia Yonay Concepción, director del proyecto Salto de Chira del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y añade: «Y si la conectamos con la Presa de Las Niñas podríamos alcanzar el otro 50 por ciento. Entonces estaríamos hablando de soberanía energética en Gran Canaria».

Todo apunta a que, a día de hoy, los especialistas consideran que cualquier cambio de modelo de producción energética pasa por el agua. Una máxima que también hace suya Luis Pintor, decano del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz de Tenerife cuando señala el modelo de Chira-Soria como ejemplo a seguir en Gúimar: «Sería fantástico un proyecto similar que permitiría implementar en Tenerife soluciones energéticas que apuesten por el aprovechamiento, porque la soberanía energética no es comprar barato el kilowatio, que está subvencionado en Canarias, es una suma de combinaciones de energías que permitan producir, suministrar, almacenar, y, muy importante, asegurar la interconexión entre Islas».

El Foro Cajasiete cerró así una sesión marcada por consensos clave y retos aún abiertos, con una próxima cita prevista para el 25 de febrero en El Hierro. Un nuevo encuentro que cambiará de foco para abordar otro asunto central en la agenda social y política del Archipiélago: migración y trabajo.