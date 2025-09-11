Este viernes se estrena en Televisión Canaria ‘Somos cultura’, el nuevo espacio semanal de los Servicios Informativos dedicado al panorama cultural y creativo de las Islas

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria incorporan esta temporada 2025/2026 un nuevo espacio cultural que recorrerá cada semana el talento y la creatividad del Archipiélago.

Este viernes 12 de septiembre, a las 11:15 horas, se estrena ‘Somos cultura’, un programa de 30 minutos de duración presentado por Malole Aguilar, con la dirección de Paco Sánchez y la realización de Dani Morales.

Cada semana, justo después del informativo ‘Buenos días Canarias’, ‘Somos cultura’ ofrecerá un repaso al panorama cultural de las ocho islas, con la participación de artistas, promotores, directores, gestores culturales y editores que compartirán sus proyectos con la audiencia.

Un homenaje a Néstor

En su primera entrega, el equipo del programa se traslada al Museo Reina Sofía de Madrid para recorrer la exposición “Néstor Reencontrado”, la primera muestra a nivel nacional dedicada al pintor canario Néstor Martín Fernández de la Torre en más de un siglo.

El espacio nace con la vocación de ser un programa abierto y multicolor, que refleje diversidad y riqueza de la creación cultural canaria en todas sus vertientes. Un espacio para poner en valor nuestro patrimonio cultural, y dar visibilidad al talento emergente.