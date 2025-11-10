Esta tarde, a las 17:30 horas, tendrá lugar el sorteo del orden de actuación de los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para los concursos de 2026

Esta tarde tendrá lugar el sorteo del orden de actuación de los grupos de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En la imagen, actuación de la murga Los Bambones

Esta tarde los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife conocerán el orden de participación en los diferentes concursos que tendrá lugar en el carnaval dedicado a los Ritmos Latinos. 106 grupos se han inscrito para participar en estas fiestas.

El plazo de inscripción finalizó el pasado 15 de septiembre. En esta nueva edición se han incorporado once nuevas formaciones y se ha producido la baja de diez colectivos respecto a la edición anterior. En total, participarán grupos en nueve modalidades: murgas adultas e infantiles, comparsas, rondallas, agrupaciones coreográficas, agrupaciones musicales, mayores, lírico-musicales y la Canción de la Risa.

El Carnaval 2026 comenzará oficialmente el viernes 16 de enero con la gala inaugural y se prolongará durante cinco semanas, hasta el 22 de febrero, con concursos, galas y la tradicional fiesta en la calle.

