Sting actuará el próximo julio en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

El famoso cantante fue miembro de la famosa banda The Police y una de las mayores estrellas de los años 80 y 90

El músico británico Sting actuará en julio de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife dentro de su gira mundial ‘STING 3.0’, presentada por ‘The Cherrytree Music Company’ y ‘Live Nation’.

Fotografía de archivo del cantante y músico Sting. EFE/ Ailen Díaz

Así lo informó la organización ‘Faltos de Ideas’, en colaboración con ‘New Event’, quienes agregaron que el ganador de 17 premios Grammy actuará el 9 de julio en el Gran Canaria Arena y un día más tarde, el día 10, en el Anexo Palmetum de Tenerife.

Entradas a la vuelta de la esquina

El público canario podrá disfrutar de los temas más emblemáticos del artista, como son ‘Englishman in New York’, ‘Roxanne’, ‘Fields of Gold’ y ‘Every Breath You Take’, así como joyas menos conocidas de su extenso repertorio.

Cartel de la gira mundial y su paso por Canarias

Algunas de estas canciones pertenecen al grupo The Police, del que fue cantante, guitarrista y fundador, hasta la separación de esta mítica banda por diversas desavenencias. El artista continuó su carrera como solista con gran éxito, además de participar como actor en múltiples películas.

Las entradas para los dos conciertos se podrán adquirir en preventa desde este martes, 4 de noviembre, y en venta general desde el miércoles 5.