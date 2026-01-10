Futsi Atlético Navalcarnero, STV Roldán, Reyco Burela FS y Melilla CD Torreblanca lucharán por alzarse con la Supercopa de España de fútbol sala femenino

La Supercopa de España reúne en Tenerife a la élite del fútbol sala femenino / FIFT

El Mirador de Las Palomas, en el municipio de Adeje, acogió, este jueves, 8 de enero, la presentación oficial de la Supercopa de España Femenina de fútbol sala, que se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero, en el Pabellón Polideportivo Las Torres. Un acto en el que se llevó a cabo también el sorteo de la final a cuatro, que congregará en Tenerife a Futsi Atlético Navalcarnero, STV Roldán, Reyco Burela FS y Melilla CD Torreblanca.

El acto de presentación oficial y sorteo de la Supercopa de España Femenina de fútbol sala contó con la presencia del presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), Alejandro Morales Mansito; el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, José Miguel Monje; el secretario, Paco Sedano; el responsable del fútbol sala de la FIFT y del Comité Técnico de Árbitros (CITAF), Juan Manuel García “Nel”; así como de representantes de los cuatro equipos que participan en la cita nacional de Tenerife.

Los enfrentamientos de las semifinales

El sorteo efectuado en el Mirador de Las Palomas deparó los enfrentamientos de semifinales Melilla CD Torreblanca – Reyco Burela FS (31 de enero, 11:30 horas, Teledeporte) y STV Roldán – Futsi Atlético Navalcarnero (31 de enero, 13:30 horas, RTVE Play). La gran final en el Pabellón Polideportivo Las Torres tendrá lugar el 1 de febrero, a partir de las 12:00 horas, y se podrá seguir por Teledeporte.

Pino Plasencia, montañera y alpinista del municipio de Adeje, nombrada además mejor deportista femenina del municipio de Adeje 2025, fue la persona encargada de extraer las bolas que decidieron los emparejamientos de semifinales.

Un orgullo para la FIFT

El presidente de la FIFT, Alejandro Morales Mansito, resaltó la importancia de que, por primera vez en Canarias, se celebre la Supercopa de España Femenina: “En un marco incomparable como este Mirador de Las Palomas, una ventana al Atlántico y con vistas al Teide, hemos realizado la presentación oficial y el sorteo de la final a cuatro, que reunirá en Tenerife a cuatro grandes equipos, con jugadoras internacionales que vienen de disputar el primer Mundial de la modalidad, consolidando, de tal forma, nuestro compromiso con el impulso y la visibilidad del deporte femenino”.

“Agradecemos a las instituciones su colaboración para hacer posible que, por primera vez en nuestra tierra, se celebre la Supercopa. Nuestro reconocimiento especial también para la RFEF y su presidente, Rafael Louzán, así como para José Miguel Monje y su equipo, que nos han depositado su confianza para que este sueño de la FIFT se convierta en una realidad. Adeje, uno de los mejores escenarios de España para acoger competiciones deportivas, vibrará con una de las competiciones más importantes del fútbol sala nacional”, sentenció Morales Mansito.

Declaraciones de algunos de los representantes

Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, José Miguel Monje, valoró como “extraordinaria” la presentación realizada en Adeje: “El entorno, el paisaje y el clima hacen de Tenerife y de Adeje lugares maravillosos para disfrutar del deporte. Esta Supercopa reunirá a las figuras más importantes del fútbol sala femenino español, y llega a Canarias a petición expresa de la FIFT y de su presidente Alejandro Morales Mansito”.

El director general de la Actividad Física y el Deporte, José Francisco Pérez, destacó que esta Supercopa será una “auténtica garantía de éxito, donde la cantera femenina del fútbol sala canario podrá ver en directo a sus referentes”.

Mientras que la consejera delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, expresó que “es un honor que esta prestigiosa competición se celebre en la Isla, y poder continuar dándole visibilidad al deporte femenino, en este caso, con los cuatro mejores equipos de la élite española”.

Por último, el concejal del Área de Deportes del Ayuntamiento de Adeje, Adolfo Alonso, añadió que “contar con un evento deportivo de estas características es algo histórico para el municipio, que reafirma el sello de excelencia que distingue a Adeje, especialmente al tratarse de una competición con una importante dimensión mediática”.