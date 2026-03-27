El Supremo permite que Torres y Armengol declaren por escrito

La justicia autoriza a los expresidentes canario y balear a testificar sin acudir presencialmente al juicio por las mascarillas

El Tribunal Supremo permite que Ángel Víctor Torres y Francina Armengol declaren por escrito como testigos antes del próximo 7 de abril. Los magistrados aceptan esta petición por sus cargos actuales y su anterior gestión en Canarias y Baleares durante la pandemia.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la exposición ‘El Arte en la Lucha por la Libertad’, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Fernando Sánchez – Europa Press – Archivo

El Alto Tribunal estima las solicitudes presentadas por el ministro de Política Territorial y la presidenta del Congreso de los Diputados. Ambos dirigentes políticos pidieron evitar el desplazamiento físico al juzgado debido a sus altas responsabilidades institucionales en el Gobierno de España.

Los magistrados consideran oportuna esta modalidad de comparecencia según el auto judicial emitido recientemente por la sala correspondiente. Esta decisión facilita que los testigos aporten su versión sobre la gestión de los contratos públicos de material sanitario bajo sospecha.

Por consiguiente, la resolución judicial marca un precedente relevante sobre la comparecencia de altos cargos del Estado en este procedimiento específico. El tribunal garantiza así el derecho de los investigados sin interrumpir las agendas oficiales de los representantes públicos citados.

Relaciones con las administraciones

El interrogatorio escrito abordará exclusivamente la supuesta influencia y facilitación de contactos con los gobiernos autonómicos que ambos políticos presidían. La Fiscalía busca esclarecer cómo se gestionaron las compras de mascarillas con las empresas de la trama durante la crisis del coronavirus.

Además, el tribunal recuerda a los testigos la obligación legal de decir la verdad en sus informes remitidos bajo juramento. Cualquier falsedad en el documento entregado conllevaría graves consecuencias legales para los firmantes según establece el código penal vigente.

En consecuencia, el Ministerio Fiscal analizará estas respuestas para determinar el grado de implicación de los gestores en las adjudicaciones directas. Los escritos deberán llegar a manos de los jueces antes de que comience la fase oral del juicio previsto.

Calendario del proceso judicial

La fecha límite para la recepción de estos testimonios clave queda fijada para el próximo lunes 7 de abril de 2026. A partir de ese momento, el tribunal dará inicio oficial a la vista oral contra el exministro Ábalos y sus asesores.

Mientras tanto, las partes personadas en el caso esperan que estos documentos arrojen luz sobre la adjudicación de contratos millonarios. El banquillo de los acusados recibirá a los principales responsables de la red empresarial y sus supuestos mediadores políticos.

Finalmente, este paso procesal cierra la fase de instrucción previa necesaria para arrancar el juicio con todas las garantías legales. La sociedad canaria permanece atenta al resultado de esta investigación judicial que afecta a su antiguo presidente autonómico.