La fuerza del mar en El Lloret obligó a detener los cuartos de final por motivos de seguridad, pero la organización confía en retomar las pruebas mañana

Suspendidos los cuartos de final del Gran Canaria Pro-Am Paddle Surf 2025

La organización del Gran Canaria Pro-Am Paddle Surf 2025 ha decidido cancelar la jornada prevista para hoy sábado, en la que debían disputarse los cuartos de final de la categoría profesional masculina, debido a las condiciones extremas del mar registradas en la zona de competición.

Durante la mañana, el oleaje presentó una elevadísima carga de energía cinética, con olas de gran fuerza que impactaban con contundencia en la zona de El Lloret, un enclave caracterizado por su fondo de roca volcánica, lo que incrementa notablemente el riesgo para los deportistas.

Tras evaluar la situación junto al equipo técnico, jueces y responsables de seguridad, la organización ha priorizado la integridad física de los participantes, concluyendo que no se daban las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo seguro de la competición.

Mañana domingo está previsto que la situación aminore y puedan desarrollarse las pruebas que debían disputarse hoy junto a las finales de la categoría profesional masculina y femenina, donde conoceremos a los nuevos campeones de mundo de esta sexta edición.