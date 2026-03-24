Gran Canaria, Tenerife y La Palma paralizan los traslados sanitarios no urgentes programados mientras se mantiene la atención a pacientes críticos

Suspendidos los traslados sanitarios no urgentes en Canarias por la emergencia de inundaciones. Europa Press

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas de Canarias ha ordenado la suspensión temporal de los traslados sanitarios no urgentes en Gran Canaria, Tenerife y La Palma debido a la situación de emergencia por inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

La medida afecta a pacientes con citas en consultas externas o tratamientos programados de rehabilitación y se mantendrá al menos hasta el miércoles 25 de marzo.

No obstante, los traslados considerados vitales, como sesiones de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia o atención oncohematológica, así como los traslados entre centros hospitalarios y de pacientes dados de alta, continúan garantizados siempre que puedan realizarse de forma segura.

Priorizar la seguridad de pacientes

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) supervisa estas operaciones y prioriza la seguridad de pacientes y dotaciones sanitarias en zonas complicadas.

Desde la Consejería de Sanidad se insta a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles reestructuraciones en los servicios de transporte sanitario.

En Tenerife y La Palma, aunque la mayoría de la actividad sigue normal, se han registrado suspensiones puntuales en algunas áreas afectadas por la climatología adversa.