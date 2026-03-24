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Suspendidos los traslados sanitarios no urgentes en Canarias por la emergencia de inundaciones

RTVC / Europa PRESS
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Gran Canaria, Tenerife y La Palma paralizan los traslados sanitarios no urgentes programados mientras se mantiene la atención a pacientes críticos

Suspendidos los traslados sanitarios no urgentes en Canarias por la emergencia de inundaciones
Suspendidos los traslados sanitarios no urgentes en Canarias por la emergencia de inundaciones. Europa Press

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas de Canarias ha ordenado la suspensión temporal de los traslados sanitarios no urgentes en Gran Canaria, Tenerife y La Palma debido a la situación de emergencia por inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

La medida afecta a pacientes con citas en consultas externas o tratamientos programados de rehabilitación y se mantendrá al menos hasta el miércoles 25 de marzo.

No obstante, los traslados considerados vitales, como sesiones de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia o atención oncohematológica, así como los traslados entre centros hospitalarios y de pacientes dados de alta, continúan garantizados siempre que puedan realizarse de forma segura.

Priorizar la seguridad de pacientes

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) supervisa estas operaciones y prioriza la seguridad de pacientes y dotaciones sanitarias en zonas complicadas.

Desde la Consejería de Sanidad se insta a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles reestructuraciones en los servicios de transporte sanitario.

En Tenerife y La Palma, aunque la mayoría de la actividad sigue normal, se han registrado suspensiones puntuales en algunas áreas afectadas por la climatología adversa.

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