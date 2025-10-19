El ayuntamiento de Gáldar anunciará una nueva fecha tras la suspensión del evento este sábado

El Festival Agáldar busca nueva fecha tras su suspensión por la lluvia. Imagen cedida por MediaPress Global

Este sábado el ayuntamiento de Gáldar, en Gran Canaria, procedió a la suspensión de la décimo tercera edición del Festival ‘Agáldar, cultura y tradición’ debido a la lluvia.

Aunque el espectáculo lograba comenzar puntual, nada más arrancar las primeras notas los músicos y artistas se veían obligados a abandonar el escenario ubicado en el CEIP Antonio Padrón. En un principio, se barajó la idea de celebrar el evento este mismo domingo, pero los grupos y solistas no tenían disponibilidad para celebrar el evento, por lo que se aplazará la cita.

Así, el Ayuntamiento de Gáldar ha informado que anunciará próximamente una nueva fecha para su celebración.

Más de 200 artistas

“Agáldar, cultura y tradición” 2025 agrupa a unas 200 personas entre la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar y los grupos Farallón de Tábata, Agrupación Musical Facaracas y Agrupación Folclórica Surco y Arado, además de los intérpretes Aridia Ramos, Manuel Estupiñán e Isabel Díaz Cruz.

Este festival está organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria que repite tras su colaboración en la edición del 2024.