Susto en un aterrizaje en El Hierro

Un pasajero grabó el susto que se llevaron en un aterrizaje en El Hierro, que fue difícil, pero no tanto como parece en el vídeo, que se ha hecho viral porque da la impresión de que el motor se para

La imagen que grabó un pasajero de un vuelo entre Tenerife y El Hierro que tuvo problemas para aterrizar por el viento se ha hecho viral en internet. En el vídeo, parece que el motor se detiene. Sin embargo, se trata de una ilusión óptica: el motor nunca se detuvo.

Imagen del momento del vídeo en el que parece que la hélice del avión que aterriza en El Hierro se para

El vuelo transcurrió con normalidad entre Tenerife Norte y El Hierro. Hasta el momento del aterrizaje. Los pasajeros se llevaron un susto en un primer intento de aterrizaje que no llegó a culminarse. El vuelo NT862 Tenerife Norte- Valverde toca la pista y de forma repentina vuelve a ascender. El avión se vio obligado a abortar el primer intento de aterrizaje en la pista herreña, de forma abrupta, sin poder evitar el susto. Se trata, sin embargo, de una maniobra habitual.

Tras ese primer intento fallido de aterrizaje en El Hierro, un pasajero graba la imagen de la hélice en pleno vuelo. Da la impresión que se para el motor y al colgarlo en redes, el vídeo se viraliza. BinterCanarias asegura que es una ilusión óptica, en ningún caso se ha registrado un fallo en el motor. Desde la torre de control se avala esta versión.

El final fue de lo más normal. En la segunda tentativa, el avión aterrizó sin problemas acompañado de los aplausos de los pasajeros.