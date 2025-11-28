Las tablas de San Andrés vuelven a sonar en Icod de los Vinos

El municipio del norte de Tenerife celebra sus fiestas de San Andrés con el tradicional arrastre de las tablas por el casco histórico

Informa: Lorena de Cobos/Antonio Morales.

El centro de Icod de los Vinos acoge la celebración de las tablas de San Andrés. Los más jóvenes han empezado a tirarse por las calles del casco histórico haciendo honor a una tradición única por el 30 de noviembre.

Icod de los Vinos celebra las Tablas de San Andrés.

A la emoción de las tablas se une el descorche de la primera botella de vino del año. Vino nuevo y castañas congregarán hasta el 30 de noviembre a miles de personas en este municipio del norte de Tenerife.

Una tradición popular que se remonta al siglo XX cuando se transportaba la madera desde la cumbre a la costa. Los trabajadores de las bodegas bajaban montados en la madera, una costumbre que se ha mantenido entre la población hasta la actualidad.

Programación

A partir de las 21:00 horas tendrá lugar el descorche institucional de la primera botella de vino de la cosecha. El brindis simbólico será retransmitido en directo por el programa «Una hora menos» de Radio Televisión Canaria. Este acto se desarrollará en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres.

Las principales calles son las del Plano y la de Antonio González. Desde el 28 hasta el 30 de noviembre se interrumpe el tráfico para que los protagonistas de esta fiesta puedan lanzarse con todas las garantías de seguridad.

El sábado, 29 de noviembre, será la Gran Fiesta del Vino y las tablas volverán a retumbar durante todo el día. En la jornada siguiente, festividad de San Andrés, último día de las tablas y a partir de las 18:00 h. 18:00 h en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres será la Batalla de Polkas.