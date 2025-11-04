ES NOTICIA

Talado el histórico drago de La Laguna

Redacción RTVC
Ecologistas lamentan la pérdida del histórico drago de La Laguna, un símbolo del paisaje canario

Imagen del drago talado.


El drago situado en una propiedad privada a la entrada de La Laguna, junto a la Avenida Lora Tamayo, ha sido finalmente talado por operarios de una empresa de jardinería, pese a las peticiones de asociaciones ecologistas para evitarlo.

Desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) se había solicitado formalmente al Ayuntamiento, mediante una carta dirigida a la alcaldía, que el ejemplar fuera reubicado en otro punto del municipio. Entre las alternativas propuestas figuraban el campus de la Universidad de La Laguna o la céntrica calle Heraclio Sánchez, ambas zonas emblemáticas de la ciudad.

El colectivo lamenta que no se haya atendido su propuesta. Además, recuerdan que el drago es un árbol de gran valor simbólico, considerado emblema del paisaje y la identidad canaria. Añaden que no se trataba solo de conservar un ejemplar, sino de proteger un símbolo vivo de nuestra cultura.

