Talado el histórico drago de La Laguna

Ecologistas lamentan la pérdida del histórico drago de La Laguna, un símbolo del paisaje canario
El drago situado en una propiedad privada a la entrada de La Laguna, junto a la Avenida Lora Tamayo, ha sido finalmente talado por operarios de una empresa de jardinería, pese a las peticiones de asociaciones ecologistas para evitarlo.
Desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) se había solicitado formalmente al Ayuntamiento, mediante una carta dirigida a la alcaldía, que el ejemplar fuera reubicado en otro punto del municipio. Entre las alternativas propuestas figuraban el campus de la Universidad de La Laguna o la céntrica calle Heraclio Sánchez, ambas zonas emblemáticas de la ciudad.
Ángel Víctor Torres afirma que su actuación respondió al interés general y no existe ninguna actividad delictiva
El colectivo lamenta que no se haya atendido su propuesta. Además, recuerdan que el drago es un árbol de gran valor simbólico, considerado emblema del paisaje y la identidad canaria. Añaden que no se trataba solo de conservar un ejemplar, sino de proteger un símbolo vivo de nuestra cultura.