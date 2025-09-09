Falleció por parada cardiorrespiratoria, a pesar de que tanto los bañistas que lo ayudaron como el socorrista de la zona trataron de reanimarlo

Un hombre de 73 años ha fallecido esta miércoles en la costa de Taliarte, en Telde (Gran Canaria), después de que unos bañistas lo rescatasen del agua.

Un hombre de 73 años muere en la costa de Taliarte, Gran Canaria. Imagen de archivo del Puerto de Taliarte.

Según ha informado el 112, el hombre murió por parada cardiorrespiratoria, a pesar de que tanto los bañistas que lo ayudaron como el socorrista de la zona trataron de reanimarlo.

A su llegada, un equipo del Servicio de Urgencias Canario continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero sin obtener resultados.