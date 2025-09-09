Un hombre de 73 años muere en la costa de Taliarte, Gran Canaria

Falleció por parada cardiorrespiratoria, a pesar de que tanto los bañistas que lo ayudaron como el socorrista de la zona trataron de reanimarlo
Un hombre de 73 años ha fallecido esta miércoles en la costa de Taliarte, en Telde (Gran Canaria), después de que unos bañistas lo rescatasen del agua.
Según ha informado el 112, el hombre murió por parada cardiorrespiratoria, a pesar de que tanto los bañistas que lo ayudaron como el socorrista de la zona trataron de reanimarlo.
A su llegada, un equipo del Servicio de Urgencias Canario continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero sin obtener resultados.