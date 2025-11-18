Los tatuajes delatan a un ladrón en Gran Canaria

La Guardia Civil identificó y detuvo a una persona por sustraer casi 13.000 euros en material de construcción en Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria

La Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán ha detenido el 30 de octubre a un hombre acusado de dos delitos de robo con fuerza y uno de hurto, tras una investigación que permitió esclarecer tres hechos cometidos entre septiembre y octubre de 2025.

El primero de ellos ocurrió entre los días 5 y 9 de septiembre, cuando robaron de una obra madera, contrachapado y una tronchadora valorados en 6.617,45 euros. La segunda sustracción tuvo lugar el 20 de septiembre. En esa ocasión, los autores cortaron el vallado perimetral para acceder al recinto y se llevaron 100 carpetos —alquilados a una empresa— y una cámara con tarjeta de memoria, con un valor total de 6.256,18 euros. El último hecho delictivo se registró el 24 de octubre, cuando el autor escaló un muro de unos 2,5 metros y sustrajo una placa solar valorada en 49 euros. En conjunto, el material sustraído en los tres robos asciende a 12.922,63 euros.

Le delataron los tatuajes

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán, se centró en el análisis de grabaciones de las cámaras de seguridad aportadas por el denunciante. En el primer robo con fuerza se logró captar parcialmente la mano y el antebrazo del autor. En el tercero, las cámaras grabaron con claridad a un individuo escalando el vallado perimetral.

El cotejo de ambas grabaciones permitió identificar al sospechoso gracias a la coincidencia de los tatuajes visibles, que sirvieron como indicio determinante. La plena identificación se confirmó mediante el estudio de su fisonomía y de las prendas que vestía: una riñonera, el mismo pantalón y calzado que aparecían en las imágenes. Esto lo vinculó de manera concluyente a la misma persona con los tres hechos investigados.

El detenido, un delincuente habitual en la zona con antecedentes por delitos similares, fue puesto a disposición judicial tras su arresto.