Una veintena de empresas de las islas participan de forma agrupada en la mayor feria nacional del sector para captar inversiones internacionales

El ecosistema tecnológico de Canarias participa esta semana en la feria South Summit en La Nave, Madrid, para promocionar su talento e innovación. Un total de 21 empresas del archipiélago asisten agrupadas junto a varias instituciones públicas para impulsar su expansión exterior.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El sector tecnológico en Canarias está experimentando un notable auge económico y empresarial en los últimos años. Por esta razón, las instituciones isleñas apoyan de forma directa la presencia de los emprendedores en los grandes mercados globales.

Alianza institucional para la promoción exterior

El stand «Canarias nuestra mejor versión» reúne el esfuerzo conjunto de diversas entidades del archipiélago en la capital española. Proexca, el clúster Canarias Excelencia Tecnológica, la SPEGC, Why Tenerife, la ZEC y Recaba lideran esta iniciativa pública. Su principal objetivo es visibilizar las ventajas fiscales y competitivas que ofrecen las islas a los inversores.

Por consiguiente, la delegación arropa a las 21 empresas participantes, lo que supone 4 firmas más que el año anterior. Los expertos internacionales destacan la enorme calidad de los proyectos tecnológicos que presentan los profesionales de la comunidad autónoma. De este modo, el archipiélago demuestra su capacidad para competir al más alto nivel en los entornos digitales.

Además, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, mostró su orgullo durante la inauguración de este espacio institucional en Madrid. El dirigente afirmó que el tejido empresarial local convierte a Canarias en un hub de envergadura mundial. Según sus palabras, estos días de encuentros sembrarán proyectos muy fructíferos que crecerán a medio plazo.

La tecnología canaria exhibe su potencial en el South Summit de Madrid / Gobierno de Canarias

Proyectos de vanguardia ante inversores globales

La delegación canaria aprovecha al máximo el escaparate internacional que ofrece el South Summit para captar financiación. Las empresas insulares buscan alianzas estratégicas para acelerar la digitalización y la implantación de herramientas avanzadas. La inteligencia artificial y la innovación centran la mayoría de las propuestas expuestas estos días.

Específicamente, 16 de las compañías isleñas disponen de un espacio de cuatro minutos para realizar un pitch ante la audiencia. En esta breve intervención explican sus desarrollos tecnológicos y muestran el talento joven que emerge de las islas. Los inversores valoran de forma positiva estas exposiciones directas por su claridad y viabilidad comercial.

Por otra parte, la agenda oficial incluye un encuentro de networking profesional organizado por Archipelago Next en Madrid. Esta cita reúne por la tarde a empresarios y delegaciones en intensas rondas de reuniones de negocios. Los participantes esperan cerrar acuerdos de colaboración que impulsen el empleo cualificado en el territorio canario.

Un crecimiento que duplica la media nacional

La fuerte demanda para asistir a este evento refleja la excelente salud de la industria tecnológica en el archipiélago. Actualmente, las islas cuentan con más de 3.000 empresas activas vinculadas directamente a este sector tan competitivo. Este volumen de negocio genera una economía basada en el conocimiento y reduce la dependencia de sectores tradicionales.

Efectivamente, los datos oficiales confirman que este sector crece en Canarias al doble de la velocidad del promedio estatal. Asimismo, el interés de las compañías por expandirse hacia otros países ha aumentado más de un 300 % recientemente. Este impulso demuestra la ambición global de los tecnólogos canarios y su capacidad de adaptación digital.

Finalmente, el programa público Canarias Aporta de Proexca resulta fundamental para sostener este proceso de internacionalización empresarial. Esta iniciativa otorga subvenciones directas a los proyectos comerciales que deciden dar el salto al extranjero. Actualmente, las empresas tecnológicas ya absorben casi el 30 % de estas ayudas económicas institucionales.