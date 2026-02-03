Tejeda celebra las Fiestas del Almendro en Flor como símbolo de identidad y naturaleza

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Tejeda invitan a la ciudadanía a disfrutar de la naturaleza y de la identidad del municipio con motivo de la 53ª edición de las Fiestas del Almendro en Flor 2026, que se celebran desde el 31 de enero y culminan el próximo 8 de febrero.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, animó a la población grancanaria a sumarse a esta celebración, destacando su valor cultural, histórico y simbólico para la Isla. A su juicio, la floración del almendro, entre enero y febrero, representa un fenómeno natural que anuncia el final del invierno y el renacer de la vida en la cumbre de Gran Canaria, además de reflejar la memoria colectiva y la identidad del pueblo.

Homenaje al campo y a la vida rural

Morales subrayó que el almendro fue durante siglos una pieza clave de la economía agrícola del municipio, por lo que estas fiestas suponen también un reconocimiento al trabajo de los agricultores y agricultoras, a la vida rural y a la relación respetuosa con la tierra.

Durante los festejos, vecinos y visitantes pueden disfrutar de paisajes, música popular, artesanía y gastronomía tradicional, reforzando el sentimiento de pertenencia y el orgullo por unas tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Imagen de familia alrededor del mazapán de Tejeda / Cabildo de Gran Canaria

Un reclamo turístico y cultural para la cumbre

El presidente insular remarcó que las Fiestas del Almendro en Flor contribuyen a la diversificación económica del municipio y de la Isla, al convertirse en un atractivo turístico y cultural que da a conocer Tejeda como uno de los pueblos más bonitos de España, situado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y del Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria.

En este sentido, el consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo, destacó que Tejeda permite mostrar “otra Gran Canaria” alejada del turismo de sol y playa, y defendió la estrategia de impulsar una Isla multiproducto para repartir mejor la riqueza generada por la actividad turística.

Programación, pregón y Día del Turista

El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, recordó que estas fiestas nacieron en 1970 y que hoy cuentan con la distinción de Interés Turístico Nacional. Los actos principales se celebrarán el sábado, coincidiendo con el Día del Turista, y el domingo, jornada central del calendario festivo.

El pregón de esta edición correrá a cargo de José Manuel Sanabria Díaz, mientras que el Ayuntamiento ha propuesto como Almendro de Plata al chef Borja Marrero Vázquez, por su proyección internacional y su vinculación con el municipio.

Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Verónica Espino, detalló un programa con actividades para todas las edades y destacó como principal novedad la Muestra de Oficios Tradicionales, que se celebrará en la plaza del nuevo aparcamiento, donde el público podrá conocer de cerca tareas como el ordeño o la elaboración de queso. La jornada se completará con puestos de artesanía, gastronomía local y música canaria.