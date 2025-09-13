La celebración de El Socorro ha comenzado desde muy temprano con el encuentro de los distintos barrios

Imagen de las Fiestas Lustrales de El Socorro. RTVC.

El municipio de Tejeda, en la isla de Gran Canaria se encuentra de fiesta. Tras diez años, por el parón de la pandemia, vuelve a celebrar sus Fiestas Lustrales en honor a la Virgen de El Socorro.

Un total de 14 participaciones religiosas de los distintos enclaves han recorrido la calle principal. Sin embargo, la celebración ha comenzado desde muy temprano con el encuentro de los distintos barrios.

Ya a media mañana en la zona denominada Cruz Blanca se produjo uno de los momentos más esperados, el encuentro de los 14 santos.

Sin duda, una jornada marcada por la emoción y el fervor de vecinos y visitantes, pues llevaba sin celebrarse una década. A última hora de la tarde tendrá lugar la actuación de Los Gofiones.