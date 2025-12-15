Tejeda gana un concurso nacional para iluminar la Navidad

El municipio grancanario de Tejeda se impuso en el concurso a otras localidades de todo el país y contará con un alumbrado especial durante las fiestas

Tejeda ha sido elegida como el municipio que contará con una iluminación navideña especial el próximo mes de diciembre tras imponerse en un concurso de ámbito estatal en el que participaron localidades de toda España. La iniciativa, promovida por la marca Ferrero Rocher, reconoce el valor simbólico y social de los pequeños pueblos y su capacidad para movilizar a vecinos y visitantes en torno a la Navidad.

Alumbrado especial

La candidatura de Tejeda logró superar varias fases de votación hasta alzarse con el premio final. Esto permitirá que sus calles y espacios más emblemáticos cuenten con un alumbrado singular. También habrá un acto oficial de encendido que marcará el inicio de las celebraciones navideñas en el municipio.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que este reconocimiento supone una oportunidad para reforzar la proyección exterior de Tejeda. Es una forma de dinamizar la actividad local durante las fechas festivas, además de servir como homenaje al compromiso y la participación de la población.

El concurso, promovido por la conocida marca de bombones dentro de su campaña navideña anual, tiene como objetivo poner en valor a municipios con encanto y fomentar la ilusión colectiva en torno a la Navidad.