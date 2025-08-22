Sufrieron traumatismo en miembro inferior y en la cadera de carácter moderado y policontusiones en el accidente que tuvo lugar en Gran Canaria

Una mujer de 41 años y un niño de 12 han resultado heridos moderados sobre las 11.30 horas de este viernes tras la colisión entre un turismo y una moto que tuvo lugar en la GC-1, a la altura de La Pardilla, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos, entre ellos una mujer, de 41 años, con un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que se la trasladó en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Además, un menor de 12 años tuvo policontusiones y traumatismo en la cadera de carácter moderado, por lo que se le estabilizó y derivó en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de realizar el atestado correspondiente sobre la colisión.