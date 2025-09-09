El Ayuntamiento de Telde pretende cubrir esas cinco plazas de Policía Local para aumentar la seguridad en los barrios

Telde se suma a la convocatoria unificada para cubrir cinco plazas de Policía Local

Telde se sumará por primera vez a la convocatoria unificada que organiza el Gobierno de Canarias para el acceso a la Escala Básica de Policía Local. El procedimiento se publicará en breve en el Boletín Oficial de Canarias. Va a permitir al municipio incorporar cinco nuevas plazas de agente incluidas en su última Oferta de Empleo Público.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subraya la importancia de este paso para la ciudad afirmando que “la seguridad ciudadana es una de nuestras prioridades y la ampliación de la plantilla de la Policía Local responde a una demanda histórica de vecinos y colectivos. Participar en esta convocatoria unificada nos ofrece todas las garantías jurídicas y nos permite sumar efectivos de manera más ágil y eficiente”.

Unificar criterios y procesos

La convocatoria unificada busca unificar criterios y procesos, evitando duplicidades y garantizando la igualdad de oportunidades entre los aspirantes. En el caso de Telde, la adhesión a este sistema supone un avance respecto a procesos anteriores, que se realizaban de forma individualizada en cada municipio.

El regidor local añade que “estas cinco plazas son solo el comienzo de una estrategia de refuerzo progresivo de la Policía Local. Queremos que los agentes estén más presentes en los barrios”.

La resolución se encuentra en fase final de tramitación. Una vez publicada en el Boletín Oficial de Canarias, abrirá el plazo de inscripción para los aspirantes. Todos ellos deberán superar pruebas físicas, psicotécnicas y de conocimientos antes de acceder al curso de formación y a las prácticas en el propio municipio.