El Ayuntamiento de Telde ha puesto en marcha el programa ‘Navidades con Corazón – Telde te Acompaña’, una iniciativa solidaria que busca implicar a la ciudadanía en acciones de acompañamiento y apoyo emocional a personas mayores que viven solas.

Como ha explicado el Ayuntamiento teldense en un comunicado, el objetivo de este programa es «sencillo pero profundamente humano» para que «nadie pase la Navidad en soledad».

Iniciativa dirigida a mayores

El programa contempla diferentes modalidades de participación, como visitas a mayores, llamadas telefónicas de acompañamiento, entrega de detalles navideños o la iniciativa ‘Una carta, una sonrisa’, en la que vecinos y escolares podrán escribir mensajes de afecto para mayores del municipio.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma sencilla enviando un correo electrónico a info@telde.es, indicando su nombre, teléfono y disponibilidad, o acudiendo directamente a las dependencias municipales de Voluntariado y Participación Ciudadana, en el edificio de El Cubillo, tercera planta, o llamando al 690 34 80 07.

Vecinos del municipio

Con este propósito, el Ayuntamiento invita a los vecinos del municipio a formar parte de esta red de voluntariado que ofrecerá «compañía, escucha y pequeños gestos de cariño a quienes más lo necesitan», ha dicho.

“Queremos que Telde sea una ciudad con corazón, donde las personas se sientan acompañadas, queridas y visibles, especialmente en fechas tan sensibles como la Navidad”, ha dicho la concejala Janoa Anceaume.

El voluntariado “es una forma de regalar tiempo, empatía y cercanía”, ha celebrado.