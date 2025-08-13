‘Súbete a la ola de la vida’ arranca en la costa de la ciudad el próximo viernes 22 de agosto

‘La ola de la vida’ ha vuelto a la costa de Telde, en Gran Canaria, con una programación cultural y de ocio destinada a todos los públicos. Este programa incluye talleres en familia, cine al aire libre, noches de humor, conciertos, velada de maridaje.

Además, como novedad, también se ofertan actividades destinadas al cuidado del medioambiente y espacios lúdicos adaptados para la participación de personas con discapacidad. Por otro lado, bajo el nombre ‘Súbete a la ola de la vida’, la iniciativa arrancará el próximo viernes 22 de agosto hasta el 20 de septiembre.

Ocio y cultura en la playa

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y los concejales implicados presentaron, en la plaza de la playa de Ojos de Garza, la extensa programación, impulsada con financiación 100% municipal, y que

pretende poner en valor la costa del municipio, atrayendo a locales y visitantes a la ciudad.

Según un comunicado de la institución insular, esta idea incluye buena música, verbenas, actividades para los más pequeños, humor, cine con películas elegidas democráticamente, gastronomía con productos de kilómetro cero del municipio y diversión en estado puro, cerca del mar y con buen ambiente.

Telde abre sus puertas al verano con ‘Súbete a la ola de la vida’ / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Telde

“El ocio y la cultura vuelve a las playas de Telde con este proyecto ‘Súbete a la ola de la vida’ y este año con una iniciativa y una novedad que es la inclusión, sobre todo, a personas con discapacidad con actividades para ellos”, aseguró Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, a RTVC.

“Aquí tenemos, en esta plaza, conciertos de Tabaiba, un grupo también nacido en esta ciudad de Telde, en Melenara tenemos la actuación de Kike Pérez”, añadió Juan Francisco Martel, concejal de Cultura de Telde.

El proyecto, que nació en 1991, regresa, tras años de descanso, a todas las playas del

municipio. Asimismo, una de las principales novedades reside en el desarrollo de talleres de concienciación medioambiental y campañas de recogida de residuos.