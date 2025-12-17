Aunque se Telde reabre la playa de Tufia, el Ayuntamiento mantiene cerradas el resto de zonas de baño a la espera de nuevos informes sanitarios

Telde reabre la playa de Tufia tras recibir el visto bueno de Salud Pública. RTVC

El Ayuntamiento de Telde ha reabierto la playa de Tufia después de que la Dirección General de Salud Pública emitiera un informe favorable que confirma el cumplimiento de los parámetros sanitarios exigidos.

El enclave natural permanecía cerrado de forma preventiva tras los episodios de contaminación derivados de la muerte masiva de peces en jaulas marinas situadas frente a la costa de Salinetas.

Según ha informado el Consistorio, la reapertura se produce “con todas las garantías”, aunque el resto de playas del municipio —Salinetas, Melenara, Aguadulce, Gando y Ojos de Garza— continúan clausuradas hasta que nuevos análisis avalen su seguridad.

Informa sanitario favorable

El Ayuntamiento insiste en que no se abrirá ninguna zona de baño sin un informe sanitario favorable, priorizando la salud pública.

Este miércoles, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, realizó una inspección del litoral junto a técnicos de Emergencias, Aguas y Salud Pública, en la que se constató una mejora general del estado de las playas.

Si esta evolución positiva se mantiene, en las próximas horas podría valorarse la reapertura progresiva de alguna cala más, tras nuevas inspecciones y toma de muestras.

Peña subrayó que la reapertura de Tufia no pone fin a las actuaciones municipales ni a la investigación en curso, y aseguró que el Ayuntamiento seguirá informando a la ciudadanía sobre cualquier novedad en función de los criterios sanitarios y los informes oficiales.