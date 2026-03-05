Televisión Canaria estrena el espectáculo ‘Noches de Radio – La Ronda’ este viernes

El espectáculo de Los Gofiones que recrea al mítico programa de radio de las décadas de los 50, 60 y 70 será emitido este viernes a las 22:30 horas

Televisión Canaria estrena el espectáculo ‘Noches de Radio – La Ronda’ protagonizado por la agrupación musical Los Gofiones y la banda Gran Canaria Big Band en la velada de este viernes 6 de marzo. Esta propuesta artística rinde homenaje al histórico programa radiofónico ‘La Ronda’ emitido por la Radio Atlántico y a su música en las décadas de los 50, 60 y 70. La emisión, que arrancará a las 22:30 horas, muestra el evento celebrado el pasado mes de octubre de 2025 sobre el escenario del Auditorio Alfredo Kraus donde la música, el humor y la nostalgia se dan la mano para rememorar un espacio de radio que impulsó la cercanía de la audiencia canaria con las ondas.

El espectáculo revive las noches de transistor a través de sintonías inolvidables y canciones que siempre tenían una historia detrás. Dedicatorias a familiares o amigos con identidad isleña, junto a declaraciones de amor y otras anécdotas que quedaron ancladas a las ondas, sirven de entradillas teatrales en este espectáculo. Por su parte, la música que en su época era seleccionada por la audiencia del programa se convierte en el repertorio musical de Los Gofiones, rescatando melodías que forman parte de la memoria colectiva como Un ramito de violetas, Colorines o Eres tú. A ellos se une la voz de la artista Isabel González y la Gran Canaria Big Band.

El hilo conductor de esta cita cuenta con la voz del actual presentador de Televisión Canaria, Kiko Barroso, quien también cuenta con una extensa trayectoria como locutor de radio. Sobre el escenario también se encuentran los actores Yanely Hernández y José Carlos Campos, encargado también de la dirección escénica, quienes interpretan los relatos llenos de humor y socarronería que hilan el concierto.

Diferentes imágenes del espectáculo celebrado en octubre de 2025 en el Auditorio Alfredo Kraus.

Una cita de especial valor para Los Gofiones

Con este proyecto, Los Gofiones se adentran en registros artísticos y escénicos distintos a los habituales, buscando acercar los sentimientos que se esconden tras estas melodías populares. Pepe Afonso, director de Los Gofiones, destaca que “con este espectáculo vuelve a cobrar vida la magia de aquel programa de radio, y al mismo tiempo, transportamos a los espectadores a aquella época a través de las canciones, las que se escuchaban en los años 50, 60 y 70, y con los arreglos realizados conjuntamente con la Gran Canaria Big Band”. Además, añade que esta cita tiene “especial valor” para el grupo ya que la celebración en el Alfredo Kraus “coincidió con nuestro 57º aniversario”.

‘La Ronda’, referencia de la radio en las Islas durante décadas

‘La Ronda’, emitida por la Radio Atlántico, se consolidó durante tres décadas como el referente absoluto de las ondas en el Archipiélago, caracterizándose por un formato de cercanía donde las dedicatorias y los mensajes entre oyentes eran el motor de cada noche.

El programa incluía además sketches y bromas que dinamizaban la emisión, creando una comunidad de «ronderos» que compartían sus historias y sentimientos a través del transistor al ritmo de sintonías inolvidables como «El día que yo me case, ha de ser a gusto mío…».