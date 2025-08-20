La película refleja la dura investigación de los servicios antiterroristas franceses en torno a los brutales ataques del 13 de noviembre de 2015 en París

Doble sesión de cine francés: el film ‘Una verdadera familia’ será emitido justo después, sobre las 23:20 horas

La noche de este viernes 22 de agosto a partir de las 21:30 horas en Televisión Canaria se tiñe de intriga con el estreno de ‘Novembre‘, una de las producciones más aclamadas del cine francés reciente.

La película, dirigida por el cineasta Cédric Jimenez, conocido por su habilidad para recrear eventos turbulentos con un ritmo frenético, reconstruye la operación policial que llevó a la detención y la muerte de los responsables de los atentados de París de 2015, los más mortíferos en Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

La trama se desarrolla en un tenso lapso de cinco días, mostrando la presión sin precedentes a la que se enfrentaron los agentes de la brigada antiterrorista. ‘Novembre’ se inspira en hechos reales, desde los tiroteos simultáneos en bares y restaurantes hasta la masacre en la sala de conciertos Bataclan, donde murieron 90 personas. La cinta, sin recrear explícitamente la violencia, se centra en la incansable cacería de los terroristas. Un viaje a contrarreloj por Europa que dejó a la policía a un paso de la rendición.

Con un presupuesto de 15 millones de euros, la película fue el tercer film más taquillero del año 2022 en Francia y ha sido elogiada por la crítica por su buen montaje y su pulso narrativo.

Fotogramas de ‘Novembre’.

Más cine francés: ‘Una familia verdadera’

Tras ‘Novembre’, sobre las 23:20 horas, la cadena autonómica emitirá otro título francés, ‘Una familia verdadera’. Este enternecedor drama, protagonizado por la galardonada actriz Mélanie Thierry, explora la complejidad de los lazos familiares.

La trama se centra en Anna, una madre de acogida que ha criado a Simon, un niño de seis años, desde que tenía 18 meses. La felicidad de la familia se ve alterada cuando el padre biológico de Simon aparece para recuperar la custodia. La película plantea un dilema emocional, mostrando cómo las decisiones de los adultos pueden afectar la vida de un niño y poniendo en tela de juicio el concepto tradicional de «familia».