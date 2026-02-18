Televisión Canaria firma su mejor “Martes de Carnaval” de los últimos 16 años con un 9,7% de cuota de pantalla

El Telenoticias 2 se convierte en la emisión más vista del día en la cadena con un 12,6% de cuota y 103.000 espectadores en una jornada histórica de Carnaval

El tradicional Coso en Santa Cruz de Tenerife cosechó un 17,5% de cuota.

Televisión Canaria cerró este martes de Carnaval con un 9,7% de cuota de pantalla, su mejor dato en un “Martes de Carnaval” de los últimos 16 años, y se situó como la segunda cadena más vista del día en las Islas. Un total de 369.000 canarios eligieron la cadena autonómica durante la jornada, marcada también por el buen resultado del Telenoticias 2, que alcanzó un 12,6% de cuota de pantalla, una media de 64.000 espectadores y una audiencia acumulada de 103.000 personas, convirtiéndose en la emisión más vista del día en la cadena.

Liderazgo en El Coso de Tenerife y el Carnaval de Día de Gran Canaria

Televisión Canaria fue la primera elección de la audiencia durante la tarde, liderando de forma indiscutible con las señales de los dos grandes eventos del día.

La retransmisión del Coso Apoteosis de Santa Cruz de Tenerife, una de las citas más tradiciones del Carnaval tinerfeño que arrancó sobre las 16:00 horas, registró un 17,5% de cuota de pantalla y 64.000 espectadores acumulados, lo que le otorgó el liderazgo absoluto durante su emisión. Estos datos suponen su mejor seguimiento desde 2019 y su mejor cuota de pantalla desde el año 2009. En total, 141.000 personas conectaron con el desfile chicharrero, que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife alcanzó un destacado 28,1% de share.

Por su parte, el Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria firmó un récord histórico de seguimiento. La primera conexión, que tuvo lugar en torno a las 14:00 horas, alcanzó un 13,4% de cuota, mientras que el segundo tramo atrajo anotó un 11,4% de cuota. La cobertura de esta fiesta en las calles de la capital grancanaria sumó 255.000 espectadores acumulados a lo largo de toda la tarde.

El Carnaval de Día en el Parque Santa Catalina. La foto izquierda pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Los Informativos y ‘Noveleros’ completan la jornada

El respaldo de la audiencia se extendió a los Servicios Informativos en sus dos ediciones. El Telenoticias 1 mantuvo el pulso informativo de la jornada con parte de su desarrollo desde un set exterior cercano al Carnaval de Día en Gran Canaria. Durante su emisión, destacó especialmente su sección de El Tiempo, que se alzó con el liderazgo en su franja de emisión con un 16,7% de cuota de pantalla y una audiencia acumulada de 55.000 espectadores.

Emisión del Telenoticias 1 desde la zona del Parque Santa Catalina donde se celebraba el Carnaval de Día.

Por su parte, el Telenoticias 2 se convirtió en la emisión más vista del día en la cadena con un 12,6% de cuota y 103.000 espectadores acumulados.

En el horario de prime time, el programa ‘Noveleros’ mantuvo el buen ritmo del día anotando un 9,1% de cuota de pantalla y alcanzando los 67.000 espectadores acumulados.

Estos resultados reafirman el compromiso de Televisión Canaria como servicio público esencial en la difusión y puesta en valor de las tradiciones y fiestas populares. La cadena continuará apostando a lo largo de la “Semana grande” del Carnaval por un gran despliegue humano y técnico para llevar el corazón de la fiesta todos los hogares del Archipiélago, garantizando que los eventos más significativos de nuestra cultura sean accesibles para toda la ciudadanía.