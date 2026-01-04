La cadena mantiene un amplio seguimiento informativo con avances en directo, programas especiales y análisis en profundidad a lo largo de la jornada

Televisión Canaria vuelve a activar la cobertura informativa sobre la crisis del país venezolano este domingo.

Televisión Canaria ofreció en la jornada de ayer una cobertura informativa excepcional y continuada sobre la situación en Venezuela, marcada por el ataque de Estados Unidos al país y la posterior captura de Nicolás Maduro. Los Servicios Informativos de la cadena desplegaron un amplio dispositivo especial que se tradujo en más de ocho horas de programación dedicadas a analizar, contextualizar y seguir en directo unos acontecimientos de enorme relevancia internacional y de especial interés para la sociedad canaria dado su vínculo con Venezuela.

Desde primera hora del sábado, los diferentes avances informativos de la cadena fueron dando cuenta de la evolución de los hechos según se iban produciendo, con especial atención a las repercusiones políticas, sociales y humanitarias del conflicto. La cobertura puso el foco, además, en la numerosa comunidad venezolana residente en Canarias y en los profundos lazos históricos, culturales y afectivos que unen al Archipiélago con Venezuela, ofreciendo un tratamiento informativo cercano, riguroso y sensible a esta realidad.

A las 14:30 horas, el Telenoticias 1 se situó como líder de audiencia en el conjunto de las Islas, alcanzando un 20,6 % de cuota de pantalla y 115.000 espectadores acumulados, lo que refleja el interés de la audiencia por una información contrastada y de servicio público en momentos de especial trascendencia informativa.

La programación de la tarde se volcó íntegramente en la actualidad venezolana, con la emisión de dos especiales informativos que ofrecieron un análisis en profundidad de la situación. Estos espacios contaron con una mesa de análisis integrada por periodistas especializados y expertos en relaciones internacionales, así como con conexiones en directo con Venezuela, que permitieron aportar contexto, claves interpretativas y testimonios desde el propio terreno.

Diversas imágenes relacionadas con el contenido informativo ofrecido por Televisión Canaria en el día de ayer.

A esta cobertura se sumó una edición especial del magacín “Entre nosotras”, que abordó el impacto de los acontecimientos desde una perspectiva social y humana, dando voz a la comunidad venezolana en Canarias y analizando las posibles consecuencias del escenario abierto tras los hechos. El programa registró un 10,7 % de cuota de pantalla, con 206.000 telespectadores acumulados, consolidando su seguimiento en una jornada informativa extraordinaria.

Ya en horario nocturno, la segunda edición del Telenoticias volvió a situarse como el espacio informativo más visto en su franja de emisión, alcanzando un 11 % de cuota de pantalla. Pendiente de la llegada a Estados Unidos del avión que trasladaba a Nicolás Maduro, Televisión Canaria ofreció además a las 23:00 horas un último avance informativo del día, que fue seguido por la audiencia con un 13,8 % de cuota de pantalla, cerrando una intensa jornada de información en directo.

La cobertura informativa no se detuvo con el cierre de la programación del sábado. En el día de hoy, Televisión Canaria mantiene activo el seguimiento de la situación en Venezuela, con avances informativos a lo largo de toda la jornada, que arrancaron a las 10:00 horas, reforzando el compromiso de la cadena con una información permanente y actualizada ante un escenario en constante evolución.

Con este despliegue informativo, Televisión Canaria reafirma su vocación de servicio público, su apuesta por el rigor periodístico y su compromiso con los asuntos internacionales que tienen un impacto directo en la sociedad canaria, ofreciendo a la ciudadanía una cobertura amplia y plural en momentos de especial relevancia informativa.