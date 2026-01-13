Televisión Canaria cuenta historias de superación, entre ellas, la de dos apicultores de Tenerife que han logrado remontar sus colmenas tras el devastador incendio de 2023
Este martes, 13 de enero, vuelve el programa ‘Noveleros‘ con dos protagonistas que han resurgido de las cenizas. Pablo y Oswaldo, dos apicultores tinerfeños que perdieron la mayoría de sus colmenas en el incendio de agosto de 2023. Un fuego calificado de intencionado que afectó devoró a un ritmo vertiginoso 15 mil hectáreas de la Corona Forestal en el Parque Nacional del Teide. Las llamas afectaron a doce municipios y a buena parte de especies de flora y fauna, entre ellas muchas abejas de Pablo y Oswaldo. Dos años después, los montes de la Isla se han ido regenerando y, con gran esfuerzo, ambos protagonistas han logrado recuperar buena parte de sus abejas y volver a producir su miel, considerada una de las excelencias de la zona.
Viento en popa
‘Noveleros’ también nos cuenta otra historia de superación, la de Omar, que llegó a Canarias hace tres años en busca de un futuro mejor. En las Islas descubrió su pasión por la Lucha Canaria y conoció a sus compañeros a quienes hoy considera su segunda familia. Y a Mundín, el hombre que le abrió las puertas al mundo laboral. El propio Omar asegura que su vida va «viento en popa».
Pero si hay alguien a quien la vida le ha vuelto a sonreír, ésa es Ángeles. Sufrió una fibrosis pulmonar que la obligó a someterse a un trasplante de pulmón en 2021 y en ese momento le cambió la vida. Desde entonces ha vuelto a nacer, ha retomado sus aficiones y ha rehecho su vida, y siempre con el apoyo de su familia y amigos.
Abrir los ojos
Y de superación también es la historia de Adona. Le detectaron diabetes tipo 2 en el año 2006 pero no le dio importancia. A partir de entonces desarrolló una adicción a los hidratos de carbono y llegó a pesar 150kg hasta que en 2018 las consecuencias sufridas por un amigo cercano le abrió los ojos, cambió sus hábitos y luchó por mejorar día a día.