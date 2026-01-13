Televisión Canaria cuenta historias de superación, entre ellas, la de dos apicultores de Tenerife que han logrado remontar sus colmenas tras el devastador incendio de 2023

Pablo y Oswaldo han comenzado a remontar sus colmenas tras el devastador incendio de 2023 en Tenerife

Este martes, 13 de enero, vuelve el programa ‘Noveleros‘ con dos protagonistas que han resurgido de las cenizas. Pablo y Oswaldo, dos apicultores tinerfeños que perdieron la mayoría de sus colmenas en el incendio de agosto de 2023. Un fuego calificado de intencionado que afectó devoró a un ritmo vertiginoso 15 mil hectáreas de la Corona Forestal en el Parque Nacional del Teide. Las llamas afectaron a doce municipios y a buena parte de especies de flora y fauna, entre ellas muchas abejas de Pablo y Oswaldo. Dos años después, los montes de la Isla se han ido regenerando y, con gran esfuerzo, ambos protagonistas han logrado recuperar buena parte de sus abejas y volver a producir su miel, considerada una de las excelencias de la zona.

Omar llegó a las Islas hace tres años. La Lucha Canaria y un puñado de buena gente le permiten afirmar que su vida va «viento en popa»

Viento en popa

‘Noveleros’ también nos cuenta otra historia de superación, la de Omar, que llegó a Canarias hace tres años en busca de un futuro mejor. En las Islas descubrió su pasión por la Lucha Canaria y conoció a sus compañeros a quienes hoy considera su segunda familia. Y a Mundín, el hombre que le abrió las puertas al mundo laboral. El propio Omar asegura que su vida va «viento en popa».

Ángeles ha vuelto a sonreír tras someterse a un trasplante pulmonar en 2021

Pero si hay alguien a quien la vida le ha vuelto a sonreír, ésa es Ángeles. Sufrió una fibrosis pulmonar que la obligó a someterse a un trasplante de pulmón en 2021 y en ese momento le cambió la vida. Desde entonces ha vuelto a nacer, ha retomado sus aficiones y ha rehecho su vida, y siempre con el apoyo de su familia y amigos.

Abrir los ojos

Y de superación también es la historia de Adona. Le detectaron diabetes tipo 2 en el año 2006 pero no le dio importancia. A partir de entonces desarrolló una adicción a los hidratos de carbono y llegó a pesar 150kg hasta que en 2018 las consecuencias sufridas por un amigo cercano le abrió los ojos, cambió sus hábitos y luchó por mejorar día a día.



