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Televisión Canaria presenta la segunda temporada de ‘Madre’, un reconocimiento al legado de las madres canarias

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La presentación tendrá lugar este martes, 30 de junio, a las 12:00 horas, mientras que el estreno llegará el próximo viernes 3 de julio a Televisión Canaria y Canarias Play

Televisión Canaria presenta este martes, 30 de junio, la segunda temporada de ‘Madre’, la serie documental producida por Isen Media que rinde homenaje a las madres canarias, y que se estrenará el próximo viernes 3 de julio en Televisión Canaria y en Canarias Play, la plataforma digital de RTVC.

El acto tendrá lugar a las 12:00 horas en el Círculo de Amistad XII de Enero, en Santa Cruz de Tenerife, y contará con la participación del administrador general de RTVC, César Toledo; la productora ejecutiva de Isen Media, Marlene Acosta; los directores del formato, Josh Acosta y Alfonso Castillo; y la periodista Alicia Suárez, presentadora del programa.

La nueva temporada recorrerá las ocho islas a lo largo de diez episodios para descubrir las historias de mujeres que, desde el anonimato, sacaron adelante a sus familias y dejaron una huella profunda en la sociedad canaria.

A través de conversaciones íntimas y de los recuerdos compartidos por hijos, nietos, familiares y amistades, cada capítulo rescata vidas marcadas por el esfuerzo, el sacrificio y el amor incondicional.

Son historias de mujeres que preservaron las tradiciones y afrontaron las particularidades de la vida insular, la dureza del trabajo doméstico y externo, la emigración o la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos en contextos, en ocasiones, especialmente complicados. Mujeres que sostuvieron a varias generaciones con una fortaleza silenciosa que hoy forma parte de la memoria colectiva de Canarias.

Un viaje al corazón femenino del Archipiélago en el que diez mujeres y madres abren las puertas de sus vidas para compartir sus historias más personales y conmovedoras, acompañadas de imágenes y vídeos originales de la época. La cercanía entre Alicia Suárez y las protagonistas convierte cada encuentro en una conversación abierta y sincera, desde la convicción de que detrás de cada madre canaria hay una historia que merece ser contada.

«En esta temporada, ‘Madre’ sigue fiel a su esencia: colocar en el centro de todas las miradas a las mujeres que han hecho grande Canarias. Es de justicia homenajearlas como se merecen», señala la periodista y presentadora del programa, Alicia Suárez.

La segunda temporada se emitirá cada viernes en Televisión Canaria y estará disponible también en Canarias Play, plataforma de streaming y contenidos bajo demanda de RadioTelevisión Canaria.

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