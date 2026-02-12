Televisión Canaria retransmite este sábado el CD Tenerife – Racing de Ferrol

El encuentro contará con una previa a las 17:00 horas y se emitirá desde las 17:30 en directo por Televisión Canaria y rtvc.es

Televisión Canaria retransmite este sábado 14 de febrero, a partir de las 17:30 horas, el encuentro entre el CD Tenerife y el Racing de Ferrol, correspondiente a la 24ª jornada del Grupo I de Primera RFEF.

El partido podrá seguirse en directo a través de la señal televisiva y en www.rtvc.es, con geobloqueo fuera de Canarias. La emisión contará con un programa previo desde las 17:00 horas, con Dani Álvarez al frente de la narración, acompañado por los comentarios de Tamara Blasco y las intervenciones a pie de campo de Carmelo Martínez, desde Santa Cruz de Tenerife.

El equipo blanquiazul, dirigido por Álvaro Cervera, llega al encuentro como líder destacado de la clasificación con 54 puntos, doce por encima de su inmediato perseguidor, el Celta Fortuna. El conjunto tinerfeño está firmando un inicio de campaña sobresaliente que lo consolida como uno de los principales candidatos al ascenso.

Por su parte, el Racing de Ferrol ocupa la séptima posición con 34 puntos. El equipo gallego ha sumado diez victorias, cuatro empates y nueve derrotas en lo que va de temporada, situándose en la zona media de la tabla y con aspiraciones de seguir escalando posiciones.