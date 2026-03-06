La prueba será emitida en Televisión Canaria, rtvc.es y la plataforma Canaria Play este sábado 7 de marzo a partir de las 11:30 horas

Televisión Canaria conectará este sábado 7 de marzo en directo a partir de las 11:30 horas con varios de los kilómetros de la modalidad Classic, la distancia “reina” de la 27ª edición The North Face Transgrancanaria. Esta prueba, que forma parte del circuito World Trail Majors, comenzará este viernes a las 23:59 horas desde la Playa de Las Canteras con más de un millar de corredores.

La retransmisión, que se prolongará hasta el inicio del informativo Telenoticias 1, contará con la narración de Nacho Feliciano, los comentarios técnicos de Nereida Alonso y Rafa Falcón, y las entrevistas a pie de meta de Jaime González. La conexión coincide con la llegada prevista de los atletas de élite a la meta de Parque Sur (Maspalomas), estimada entre las 13:00 y las 15:00 horas del sábado, tras completar el recorrido en un tiempo de entre 13 y 15 horas.

La Classic es el recorrido principal de la competición, con 125 kilómetros de distancia y 6.800 metros de desnivel positivo. Tras la salida en Las Canteras, la prueba se mantendrá activa durante 30 horas, cerrando oficialmente la meta sobre las 06:00 horas de la mañana del domingo 8 de marzo. Hasta ese momento, los ojos del mundo del trail estarán puestos en figuras como Henriette Albon, ganadora en 2025, junto a aspirantes de la talla de Claudia Tremps, Katarzyna Dombrowska o Eleanor Whyman-Davis. En la categoría masculina, destacan nombres como los británicos Tom Evans, Josh Wade y Jonathan Albon, o el alemán Hannes Namberger.

Esta 27ª edición ha alcanzado una participación récord de más de 6.000 corredores repartidos en sus diferentes modalidades. Tras el pistoletazo de salida celebrado este miércoles con el Kilómetro Vertical en Agaete, la cita consolida su prestigio internacional con una bolsa de premios de 36.000 euros para las primeras posiciones de las categorías Classic, Advanced, Marathon y Half.

Seis años de evolución y compromiso con el trail

Con esta cobertura, RTVC cumple seis años de seguimiento ininterrumpido a la prueba desde que iniciara sus retransmisiones en 2019 en Televisión Canaria. Lo que comenzó como una apuesta únicamente televisiva ha crecido hasta convertirse en un despliegue multiplataforma, potenciando su alcance a través de la web RTVC.ES y la plataforma Canarias Play.

Esta ampliación multicanal permite que la Transgrancanaria se consolide como una cita ineludible en el calendario de RTVC, accesible ahora desde cualquier dispositivo y lugar del mundo.