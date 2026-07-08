Televisión Canaria reúne a los mejores cómicos del Archipiélago en ‘La Quedada del Año’

El canal autonómico emite la tercera edición de este festival del humor de las Islas este viernes a las 22:10 horas

Televisión Canaria ofrece este viernes 10 de julio a las 22:10 horas la tercera edición de ‘La Quedada del Año’, un festival del humor que une a los cómicos más populares de Canarias en un mismo escenario. Tras haber emitido su entrega anterior, el canal autonómico vuelve a apostar por este encuentro celebrado el pasado el mes de abril en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife, y que reunió a un elenco con los mejores cómicos del panorama regional actual. Producido por Palante Producciones, el espectáculo congregó a cerca de 5.000 espectadores en un maratón de risas y espontaneidad isleña.

El cartel de esta tercera edición destaca por la variedad de estilos y la representación de cómicos de diferentes islas. El público disfrutará del ingenio de la formación grancanaria La Chirichota, que une la sátira social con la música, y de los monólogos basados en la vida cotidiana del majorero Saúl Romero. El grupo Abubukaka aportará su habitual combinación de humor absurdo y crítica política, mientras que Darío López, director de Palante Producciones y también uno de los humoristas participantes, rescatará el acervo lingüístico canario a través de anécdotas entre el mundo rural y urbano. Completan el elenco Abián Díaz con su tierno personaje José; Delia Santana y su destreza para la improvisación; el humorista lanzaroteño Kike Pérez con sus relatos personales; y la fuerza sobre el escenario de Omayra Cazorla.

El cómico y organizador del evento Darío López ha mostrado su «orgullo e ilusión» por compartir este «tenderete con tanto talento en el escenario en la cadena autonómica que también es nuestra casa». Asimismo, López ha querido poner en valor el «apoyo del público canario en este evento en el que casi la mitad de las entradas se vendieron sin haberse publicado aún el cartel con los humoristas» y confía en que “aquellos que no pudieron vivirlo in situ lo disfruten de igual manera a través de la televisión”.

Del salón de Ignatius Farray al escenario

La idea de este festival comenzó a gestarse de manera casual en Madrid, cuando un grupo de humoristas isleños se reunió en casa del cómico tinerfeño Ignatius Farray. Tras realizar una actuación conjunta en la capital ante 800 personas y comprobar la excelente respuesta del público, decidieron trasladar la experiencia al Archipiélago a gran escala, creando un evento que en sus ediciones previas ya ha sumado más de 10.000 asistentes.

Con esta cita, Televisión Canaria continúa poniendo en valor el talento y la idiosincrasia canaria a través del humor y la cercanía de sus artistas, consolidando la apuesta de la cadena por dar visibilidad a la cultura y al entretenimiento hecho en las islas.