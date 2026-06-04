Televisión Canaria visibiliza el arraigo del deporte vernáculo con el estreno del largometraje ‘La Lucha’

La producción dirigida por José Alayón será emitida este viernes a partir de las 22:30 horas

Televisión Canaria estrena este viernes 5 de junio, a partir de las 22:30 horas, ‘La Lucha’, un largometraje dirigido por el cineasta canario José Alayón. La producción, que cuenta con la participación de la cadena autonómica, llega a la pantalla televisiva tras un recorrido por certámenes internacionales como los festivales de San Sebastián, Venecia, Toronto o Roma. Rodado en los paisajes áridos de Fuerteventura, ‘La Lucha’ se centra en la historia de Miguel y su hija Mariana, quienes encuentran en el deporte de la lucha un refugio y un espacio de resistencia tras la pérdida de la madre.

La película destaca por su marcado carácter realista, sustentado en un elenco compuesto en su mayoría por luchadores reales del Archipiélago tras un proceso de selección al que el director dedicó más de dos años de trabajo. «Buscábamos elementos que engancharan con su realidad», detalló José Alayón durante la presentación de la cinta, añadiendo que la vulnerabilidad descubierta en los propios deportistas fue la clave para sostener el relato de la obra. Con un guion firmado por Samuel M. Delgado y Marina Alberti, el filme se aleja de los tópicos para retratar el sudor, la arena y las emociones íntimas del entorno de la lucha.

Los paisajes áridos de Fuerteventura toman protagonismo en la fotografía de la película.

El salto del terrero a la interpretación

El papel principal de Miguel recae en el veterano luchador Tomasín Padrón, quien ha reconocido la fuerte conexión personal con su personaje; «El personaje se parece mucho a mí, yo también soy un luchador viejo, un ‘calamar viejo’ de Canarias. Mi cuerpo también ha empezado a fallar por las lesiones y no me fue difícil poner ese miedo real en el personaje». Padrón también ha admitido que su principal desafío no fue el apartado físico, sino el interpretativo, explicando que le resultó «más complicado aprender las mañas del guion para dar realidad al personaje que las mañas del propio deporte».

Por su parte, la luchadora Yazmina Estupiñán encarna a Mariana, una joven que simboliza las historias de la identidad femenina dentro de la arena. «El paisaje refleja la historia; notar el viento, el silencio y la arena me ayudó a que el dolor del cuerpo vibrara con las emociones», ha señalado Estupiñán sobre la experiencia del rodaje en Fuerteventura, destacando además la carga simbólica de un papel que representa «a muchas mujeres que han tenido que luchar desde el silencio en un mundo de hombres».

Fotogramas de ‘La Lucha’ de los personajes de Mariana y Miguel.

Una semana de contenidos reforzados en torno a la lucha

El estreno de este título se enmarca dentro de una semana en la que la televisión pública ha intensificado sus contenidos en el deporte vernáculo. Días antes, la cadena estrenó el documental «El mejor luchador de todos los tiempos» centrado en la figura de Juan Espino, «El Trota», recientemente galardonado con la Medalla de Oro de Canarias 2026. Posteriormente al estreno de ‘La Lucha’, el domingo 7 de junio a las 18:00 horas, volverá a antena el habitual resumen informativo con ‘Terrero y Gloria’, que en esta ocasión recogerá la luchada entre el CL Tamanca y el CL Victoria.

Con la emisión de esta propuesta cinematográfica, Televisión Canaria refuerza su compromiso con la difusión de la cultura, la identidad y las producciones audiovisuales desarrolladas en las Islas, ofreciendo contenidos que ponen en valor los deportes autóctonos del Archipiélago desde una perspectiva contemporánea y universal.