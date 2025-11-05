La cadena cierra el mes de octubre de 2025 con un 6,2% de cuota de pantalla y una media de 14.000 espectadores

De izquierda a derecha José Marrero, Magaly Cáceres y Alexis Hernández durante la retransmisión de la peregrinación de la Virgen de Las Nieves

Televisión Canaria continúa con la tendencia de crecimiento de los últimos meses y cierra este mes de octubre con un 6,2% de cuota de pantalla y una media de 14.000 espectadores, alcanzando cada día a 306.000 canarios que en algún momento sintonizaron la cadena.

A lo largo del mes, 1.185.000 personas siguieron la programación del canal autonómico, lo que supone el 54,2% de la población del Archipiélago.

Este resultado sitúa a Televisión Canaria en su mejor mes de octubre desde 2021, cuando, en pleno seguimiento informativo de la erupción del volcán de La Palma, la cadena alcanzó un 13,1% de cuota y una media de 39.000 espectadores. En comparación con octubre de 2024 (4,8% y 12.000 espectadores), el crecimiento es también notable, con un aumento interanual de +1,4 puntos y 2.000 espectadores más.

Hitos históricos

Los buenos datos de audiencia durante todo el año refrenda la tendencia ascendente del canal público. En julio, Televisión Canaria firmó su mejor registro en once años, con un 6,3% de cuota y una media de 322.000 canarios conectando cada día. También abril marcó un hito histórico reciente, con un 6,2% y 15.000 espectadores, el mejor dato desde 2021.

Tras tres meses consecutivos por encima del 6%, la cadena mantiene una media anual superior a la de ejercicios anteriores y refuerza su liderazgo como referente informativo y de entretenimiento del Archipiélago.

Entorno digital

Los buenos datos de la cadena se reflejan también en su entorno digital, donde Televisión Canaria continúa reforzando su conexión con la audiencia a través de la web, las redes sociales y sus canales de YouTube.

La web de RTVC registró durante octubre 622.000 sesiones, 381.000 usuarios y casi 13 millones de impresiones, destacando especialmente las emisiones en directo de televisión y radio, así como el especial dedicado a la Virgen de Candelaria.

En YouTube, el canal principal de Televisión Canaria sigue creciendo y suma ya 308.214 suscriptores, con 860.000 visualizaciones durante el mes, mientras que el de Informativos alcanzó 929.000 visualizaciones, cifras por encima de lo habitual.

Además, las redes sociales del grupo continúan ampliando su comunidad, contabilizando 122.064 seguidores, consolidando así el vínculo de RTVC con la ciudadanía canaria a través de todos sus canales de comunicación.