La cadena cerró el mes de septiembre con un 6,4% de cuota de pantalla, encadenando tres meses consecutivos por encima del 6% y firmando su mejor dato del año
La web de RTVC superó los 408.000 usuarios activos en septiembre, más de un 25% respecto a agosto, mientras que en redes sociales se registraron más de 20 millones de impresiones
Televisión Canaria cierra septiembre con un 6,4% de cuota de pantalla y una media de 15.000 espectadores, una subida respecto a agosto del 0,1% de cuota de pantalla y 2.000 espectadores más (6,3% y 13.000 de media en agosto).
Después de tres meses consecutivos por encima del 6%, la cadena registra ahora el mejor dato del año, con una media de 310.000 canarios sintonizaron en algún momento la Televisión Canaria, consolidando su papel como referente informativo y de entretenimiento en el Archipiélago.
En comparación con el mes de septiembre de 2024 el crecimiento es aún más significativo, con más de un 1,8% de cuota de pantalla y 4.000 espectadores adicionales (4,6% y 11.000). Unos resultados que sitúan el mes de septiembre de 2025 como el de mejor cuota desde 2022, cuando registró una cuota de 7,1% y 19.000 espectadores.
Tendencia alcista
Este crecimiento viene a refrendar la tendencia alcista del año, que deja algunos hitos destacables en las audiencias de la cadena. El pasado julio, Televisión Canaria registró un 6,3% de cuota, su mejor registro en once años, con una media de 322.000 canarios que eligieron el canal cada día. El mes de abril también batió records de audiencias con un 6,2% de cuota y 15.000 espectadores, el mejor dato desde 2021.
Arranque de temporada
Unos datos que coinciden con el comienzo de la nueva temporada de la cadena, que estas semanas incorporará a parrilla televisiva algunos de los programas de referencia.
Este sábado 4 de octubre regresan a la programación de fin de semana ‘Así somos‘, el proyecto de responsabilidad social del ente público que fomenta la diversidad y la inclusión, y ‘Entre nosotras’, el magacín capitaneado por Jose Toledo que llena de actualidad y entretenimiento las tardes de los sábados y domingos. El domingo será el turno del humor con el regreso de ‘En otra clave’, el programa de humor más veterano y seguido de la televisión pública.
Ya a partir del lunes 6, la tira diaria se refuerza con el regreso de ‘Como en casa’, y con los concursos de sobremesa ‘Cógeme si puedes’ y ‘El tiempo vuela’.
Audiencia digital
El buen momento televisivo se refleja también en el entorno digital. En septiembre, la web de RTVC.es superó los 408.000 usuarios activos, un 25% más con respecto al mes anterior, y llegó a 656 mil sesiones.
En cuanto a las redes sociales, también se registran avances en este mes de septiembre, marcado por las retransmisiones en directo de romerías, eventos deportivos y citas de interés informativo, como lel simulacro de erupción volcánica de Garachico del pasado 26 de septiembre, que contó con una amplia cobertura minuto a minuto en RTVC.
La página de Facebook de RadioTelevisión Canaria creció un 3,5% en seguidores y superó los 16 millones de impresiones, mientras que Instagram incrementó su comunidad en un 2,5%. En TikTok, la cuenta oficial mantuvo la tendencia ascendente en visualizaciones, con 1,8 millones de reproducciones (+3%), consolidando estas plataformas como canales estratégicos para ampliar la conexión con las audiencias más jóvenes.
En total, el global de seguidores de RTVC en redes sociales supera ya 1,4 millones, y solo en septiembre se alcanzaron más de 20 millones de impresiones.