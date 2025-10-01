La cadena cerró el mes de septiembre con un 6,4% de cuota de pantalla, encadenando tres meses consecutivos por encima del 6% y firmando su mejor dato del año

La web de RTVC superó los 408.000 usuarios activos en septiembre, más de un 25% respecto a agosto, mientras que en redes sociales se registraron más de 20 millones de impresiones

Pilar Rumeu en directo en ‘Buenos días Canarias’ durante la retransmisión del simulacro de erupción volcánico en Garachico / RTVC

Televisión Canaria cierra septiembre con un 6,4% de cuota de pantalla y una media de 15.000 espectadores, una subida respecto a agosto del 0,1% de cuota de pantalla y 2.000 espectadores más (6,3% y 13.000 de media en agosto).

Después de tres meses consecutivos por encima del 6%, la cadena registra ahora el mejor dato del año, con una media de 310.000 canarios sintonizaron en algún momento la Televisión Canaria, consolidando su papel como referente informativo y de entretenimiento en el Archipiélago.

En comparación con el mes de septiembre de 2024 el crecimiento es aún más significativo, con más de un 1,8% de cuota de pantalla y 4.000 espectadores adicionales (4,6% y 11.000). Unos resultados que sitúan el mes de septiembre de 2025 como el de mejor cuota desde 2022, cuando registró una cuota de 7,1% y 19.000 espectadores.

Tendencia alcista

Este crecimiento viene a refrendar la tendencia alcista del año, que deja algunos hitos destacables en las audiencias de la cadena. El pasado julio, Televisión Canaria registró un 6,3% de cuota, su mejor registro en once años, con una media de 322.000 canarios que eligieron el canal cada día. El mes de abril también batió records de audiencias con un 6,2% de cuota y 15.000 espectadores, el mejor dato desde 2021.

Arranque de temporada

Unos datos que coinciden con el comienzo de la nueva temporada de la cadena, que estas semanas incorporará a parrilla televisiva algunos de los programas de referencia.

Este sábado 4 de octubre regresan a la programación de fin de semana ‘Así somos‘, el proyecto de responsabilidad social del ente público que fomenta la diversidad y la inclusión, y ‘Entre nosotras’, el magacín capitaneado por Jose Toledo que llena de actualidad y entretenimiento las tardes de los sábados y domingos. El domingo será el turno del humor con el regreso de ‘En otra clave’, el programa de humor más veterano y seguido de la televisión pública.

Ya a partir del lunes 6, la tira diaria se refuerza con el regreso de ‘Como en casa’, y con los concursos de sobremesa ‘Cógeme si puedes’ y ‘El tiempo vuela’.

‘Así somos’, ‘Entre nosotras’ y ‘Como en casa’ inician una nueva temporada en Televisión Canaria.

Audiencia digital

El buen momento televisivo se refleja también en el entorno digital. En septiembre, la web de RTVC.es superó los 408.000 usuarios activos, un 25% más con respecto al mes anterior, y llegó a 656 mil sesiones.

En cuanto a las redes sociales, también se registran avances en este mes de septiembre, marcado por las retransmisiones en directo de romerías, eventos deportivos y citas de interés informativo, como lel simulacro de erupción volcánica de Garachico del pasado 26 de septiembre, que contó con una amplia cobertura minuto a minuto en RTVC.

La página de Facebook de RadioTelevisión Canaria creció un 3,5% en seguidores y superó los 16 millones de impresiones, mientras que Instagram incrementó su comunidad en un 2,5%. En TikTok, la cuenta oficial mantuvo la tendencia ascendente en visualizaciones, con 1,8 millones de reproducciones (+3%), consolidando estas plataformas como canales estratégicos para ampliar la conexión con las audiencias más jóvenes.

En total, el global de seguidores de RTVC en redes sociales supera ya 1,4 millones, y solo en septiembre se alcanzaron más de 20 millones de impresiones.