Domingo y lunes calurosos en Canarias, hasta 34ºC en algunas islas

El domingo y el lunes se espera una subida de las temperaturas en Canarias, donde podrían superar los 34 grados en el sur de Fuerteventura y Gran Canaria

Este viernes y sábado serán los últimos con temperaturas cálidas del fin de semana porque las temperaturas volverán a traer días calurosos a Canarias durante los próximos días. Ocurrirá en buena parte del centro y sur de la península y en Canarias, donde los termómetros pueden superar este domingo los 32ºC en el sur de Gran Canaria y de Fuerteventura. El lunes estaría por encima de los 34ºC en estas zonas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Días calurosos de nuevo en Canarias entre el domingo y el lunes

Aumento de las temperaturas en toda España

Las subidas de temperaturas serán generales en toda España. En Canarias también, en especial a comienzos de la próxima semana.

En este sentido, el domingo se superarán los 32ºC en el sur de Gran Canaria y de Fuerteventura, y el lunes se superarán los 34ºC en estas zonas. Para el martes repuntará el calor en el archipiélago canario con descensos en los días posteriores.

Próximas semanas

Por último, respecto al avance de AEMET de las próximas semanas, se espera que, con la información actualmente disponible, la semana de 22 al 28 de septiembre sea de nuevo cálida para la época del año, con precipitaciones escasas en la mayor parte de la Península. En cuanto a la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, aunque aún con una incertidumbre elevada, también se darían temperaturas superiores a las normales para esas fechas, así como escasez de precipitaciones en general.