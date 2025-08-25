Las temperaturas más suaves que continúan descendiendo para alcanzar valores más normales del verano en Canarias y tampoco se descarta que pueda llover por el norte de las islas

Gran Canaria. Imagen Antonio Rico

Las temperaturas continúan descendiendo para alcanzar valores más normales del verano en Canarias y tampoco se descarta que pueda llover por el norte de las islas este martes.

Dejamos atrás varias semanas de intenso calor en las islas y comenzamos esta con temperaturas más suaves, más propias para la época del año en el archipiélago.

Además, con vistas a este martes, incluso necesitaremos el paraguas en algunos puntos del norte de las islas donde podría llover de manera ocasional. De momento, para este lunes habrá nubosidad en cantidad variable, intervalos nubosos repartidos de forma desigual tanto por el norte como por el sur en general.

Habrá numerosas horas de sol y las temperaturas seguirán descendiendo con máximas entre 23 °C y puntualmente algo más de 28 °C y todo ello con viento del norte-noreste entre flojo y moderado.

El viento será más intenso durante la tarde en el mar, que de momento mantiene una situación tranquila, pero que se complicará a partir de este martes.

Fin de las alertas y prealertas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias da por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias pasando a prealerta.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Asimismo, el Gobierno de Canarias también da por finalizada la situación de prealerta por temperaturas máximas en el archipiélago, al igual que la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria.

Una dana de trayectoria aún incierta, deja inestabilidad en parte de la península

La Aemet prevé para este lunes chubascos y tormentas fuertes en Pirineos que no se descartan además en otros puntos del tercio este, a causa de la dana situada al sudoeste de la península cuya trayectoria se mantiene incierta aún, aunque lo probable es que se desplace por el sur peninsular.

Se espera desde el principio abundante nubosidad media y alta en Alborán, mitad este peninsular y Baleares, desplazándose de sur a norte, con posibilidad de chubascos y tormentas, más probables en el nordeste y este por la tarde.

Se esperan localmente fuertes en Pirineos y con mayor incertidumbre en los interiores de Cataluña, Comunidad Valenciana y en la Ibérica sur. Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en buena parte del interior peninsular, por lo que pueden darse chubascos o tormentas dispersos en la Cantábrica occidental y en el Estrecho.

Probable calima en Alborán, tercio sudeste y Baleares. Las temperaturas aumentarán en los cuadrantes sudoeste, alto Ebro y el Ampurdán, sin cambios significativos en el resto.