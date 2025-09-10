El Recinto Ferial de Tenerife acoge del 2 al 5 de octubre la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, ExpoDeca 2025 con un amplio programa de conferencias, mesas redondas y presentaciones

ExpoDeca 2025 se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife. Imagen cedida

ExpoDeca 2025, la Feria de la Actividad Física y el Deporte en Canarias, se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife con un completo programa de conferencias, mesas redondas y presentaciones. Durante cuatro días, profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos del deporte, la salud, la educación y la empresa compartirán sus experiencias y conocimientos.

El espacio de charlas y foros estará patrocinado por Fundación DISA, cuyo apoyo refuerza la apuesta por la inclusión, la igualdad y la promoción de hábitos de vida saludable en Canarias.

Jornada inaugural

La jornada inaugural, según informa un comunicado de la organización, el jueves 2 de octubre, contará con la ponencia del doctor Antonio Ramos Gordillo, titulada “Compromiso de futuro: mejorar la calidad de vida a través del movimiento”, dirigida en especial a estudiantes de Formación Profesional y universitarios.

Ese mismo día, se presentará una nueva edición del Plan de Actividad Físico-Deportiva para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad (PADIS), impulsado por el Cabildo de Tenerife e Ideco, junto al proyecto Active Running Cities, reconocido por la Real Federación Española de Atletismo. El espacio ExpoDeca School estará a disposición de las universidades y de los centros de Formación Profesional que deseen impartir clases teóricas, ofrecer charlas o desarrollar otras actividades formativas.

En horario de tarde, tendrá lugar la mesa redonda organizada por ACAGEDE Y FAGDE, con la participación de Manel Valcarce, Virginia Serrano, Eva Benito y Alejandro Serrano, quienes debatirán sobre la calidad en la gestión deportiva, el uso responsable de dispositivos móviles y la aplicación de datos en la toma de decisiones.

A las 17:00 horas se celebrará la charla impulsada por DXT Cabildo de Tenerife e Ideco, titulada “Planificación nutricional en carreras de montaña, estrategias que llevan al éxito”, a cargo de Helio Méndez, especialista en Farmacia y Nutrición Humana. La jornada concluirá con la presentación del estudio sobre el impacto socioeconómico de la industria del deporte en Canarias, promovido por el Clúster del sector.

Motor económico y social

El viernes 3 de octubre, la programación de este evento se centrará en el deporte como motor económico y social. La jornada comenzará a las 10:00 horas con la presentación de las primeras siete Unidades ACTIVÍDATE en Canarias, dentro de la Estrategia Canaria de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico. El acto estará dirigido a gestores públicos, técnicos deportivos municipales e insulares, así como a responsables de empresas del sector. De forma paralela, la empresaria y docente Rosa Batista Canino impartirá la conferencia “El deporte como oportunidad de negocio”.

Esa misma mañana, se celebrará el II Foro de Colaboración Público-Privada, organizado por la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos (AEESDAP) y DXT del Cabildo de Tenerife, un encuentro entre gestores públicos y privados para analizar los retos de la contratación de servicios deportivos y la incidencia de los pliegos de condiciones. Además, el Instituto Canario de Arbitraje Deportivo (ICAD) desarrollará la charla “Árbitros en las aulas”.

Foro sobre igualdad en el deporte con Olga Viza y Paloma del Río

Por la tarde, tendrá lugar el Foro “Igualdad en el deporte: papel de los medios de comunicación”, con la participación de Cristina García, directora general de Deportes de Aragón, y las periodistas Olga Viza y Paloma del Río.

En el espacio dirigido a estudiantes universitarios y de Formación Profesional, la Universidad de La Laguna ofrecerá la charla “Sembrar movimiento en la niñez para cosechar bienestar en la adultez”, seguida de la conferencia “Entrénate para ser una persona joven con muchos años”. Posteriormente, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Luis Sabroso, participará en el foro “Políticas deportivas en territorios extrapeninsulares”, acompañado de representantes de Baleares y Ceuta.

Ese mismo día, se celebrará el foro “El deporte como industria clave para la salud y el turismo”, con la participación de directivos vinculados a los ámbitos turístico y deportivo, entre ellos representantes del Cabildo de Lanzarote y de la CEOE. La jornada concluirá a las 19:30 horas con la Gala de los Premios al Deporte Canario, que tendrá lugar en el TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Salud e innovación

La programación del sábado 4 pondrá el acento en la salud y la innovación. La jornada comenzará con una exposición sobre la ley de prevención de violencia infantil y el nuevo protocolo de actuación para el deporte en Canarias. A continuación, especialistas de la Asociación Amate ofrecerán la charla “Ejercicio, cáncer y menopausia”, mientras que el Instituto Canario de Arbitraje Deportivo (ICAD) abordará la relación entre arbitraje y violencia en el deporte.

En paralelo, se celebrará el acto de firma de protocolos de desplazamiento con distintas federaciones deportivas, promovido por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. También a esa hora, en la sala Perseverancia, tendrá lugar la conferencia “Crónica de una enfermedad anunciada: inflamación y cáncer”, impartida por el médico rehabilitador del Hospital Doctor Negrín, Eduardo Borque, junto a la educadora físico-deportiva especialista en ejercicio y cáncer, Marta Capdevila. La mañana concluirá con la ponencia “Aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el ecosistema deportivo”, y por la tarde, el investigador y divulgador Rubén Pulido cerrará la jornada con la conferencia “Historia de las marcas deportivas top line y su impacto social”.

Jornada final

El domingo 5 se pondrá el broche final con la entrega de los premios de la Federación Canaria de Natación, que reconocerá a los ganadores de la VII Copa Canaria Open de Aguas Abiertas y del II Circuito Open con Neopreno. Con este acto, ExpoDeca reafirma su estrecho vínculo con el deporte de base y de competición en las islas.

ExpoDeca está promovida por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, y organizada por el área de Deportes del Cabildo de Tenerife junto con la empresa pública Ideco. Cuenta con el patrocinio de la Fundación DISA, Coca-Cola, Powerade, Binter y Grupo Ybarra. Su objetivo principal es fomentar una cultura activa y saludable, impulsando la actividad física como herramienta para el bienestar y la cohesión social.