El Recinto Ferial de Tenerife acoge desde este miércoles hasta el próximo domingo una nueva edición de Exposaldo. En esta feria se puede encontrar una gran variedad de productos en liquidación o con precios rebajados.

Tenerife acoge una nueva edición de la feria Exposaldo / Imagen del Cabildo de Tenerife

Unas 120 empresas participan ofreciendo productos en liquidación o con descuentos, ya que aquí se puede conseguir desde ropa o calzado hasta electrodomésticos, muebles o incluso vehículos de ocasión.

Adelantar compras a los mejores precios

La feria estará abierta todos estos días desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche y la entrada tendrá un precio de un euro.

“Yo creo que las expectativas desde el punto de vista comercial son liquidar todas las ofertas que tienen, de stock, de todos los productos que tienen de cara a la nueva temporada y los usuarios que vengan aquí, al recinto ferial, pues encontrar lo que buscan”, asegura Manuel Fernández, consejero de Industria del Cabildo de Tenerife.

Durante el acto inaugural, que contó también con la presencia de la presidenta del Cabido, Rosa Dávila, se afirmó que es una oportunidad para muchos ciudadanos que aprovechan para adelantar sus compras para las próximas navidades.