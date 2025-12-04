El Cabildo de Tenerife firma la renovación del acuerdo que facilitará los desplazamientos de los participantes en una de las pruebas de trail más destacadas del país

La Tenerife Bluetrail by UTMB 2026 avanza preparativos con las inscripciones agotadas. Cabildo de Teneife

La Tenerife Bluetrail by UTMB ya avanza hacia su edición de 2026, prevista entre el 19 y el 21 de marzo, y lo hace con la renovación del acuerdo que facilitará los desplazamientos de los participantes entre islas. La firma tuvo lugar hoy entre representantes del Cabildo de Tenerife e Ideco, la empresa pública que organiza la prueba.

La Tenerife Bluetrail by UTMB es uno de los tres únicos eventos en España integrados en las UTMB World Series, el circuito internacional más prestigioso del trail running. Para 2026, la carrera ofrecerá diez modalidades. Entre ellas cuatro que otorgarán Running Stones, necesarias para optar a la emblemática HOKA UTMB Mont-Blanc, que se celebra cada verano en Chamonix, Francia.

Entre estas pruebas destacan:

• 110K / 6.250 m+ (categoría 100M – 4 Running Stones)

• 73K / 3.150 m+ (categoría 100K – 3 Running Stones)

• 47K / 2.600 m+ (categoría 50K – 2 Running Stones)

• 24K / 1.300 m+ (categoría 20K – 1 Running Stone)

Inscripciones agotadas

A ellas se suman la modalidad 47K Relay, la Vertical Night Challenge y las carreras infantiles, familiares y adaptadas del Reto y Joëlettes.

Además, cuenta con 3.400 inscripciones agotadas desde hace meses, la Tenerife Bluetrail by UTMB confirma su consolidación como una de las citas deportivas más relevantes del archipiélago y un referente para corredores de todo el mundo.

Al final del acto se recordó que el evento cuenta con la colaboración institucional del Cabildo de Tenerife, a través de DXTenerife, y de Turismo de Tenerife. Entre los apoyos logísticos y de servicios figuran empresas como Fred. Olsen, así como otras entidades vinculadas a la organización y operación de la carrera.