Las plantillas masculina y femenina arrancan la liga nacional de División de Honor los días 25 y 26 de abril con el objetivo de consolidarse entre la élite

El Tenerife CajaCanarias presenta sus equipos de División de Honor 2026 / Tenerife CajaCanarias

El Tenerife CajaCanarias afronta una nueva temporada en División de Honor con dos plantillas competitivas, equilibradas y con una base sólida de atletas formados en el club, que debutarán en la competición nacional los próximos 25 y 26 de abril. Deportistas que renuevan, veteranos, caras nuevas y un único objetivo para los dos equipos: permanecer, otro año más, en la máxima categoría del atletismo español.

Tal y como ha declarado el presidente de la entidad blanquiazul, Héctor González, las féminas lucharán por demostrar que merecen estar en División de Honor, así como por permanecer en dicha categoría. Por otro lado, el equipo masculino buscará repetir presencia en la final A y también tratarán de consolidar su posición entre los mejores clubes del país.

González también destacó que afrontan la temporada 2026 “con ilusión renovada y objetivos ambiciosos”. Asimismo, ha declarado que “lucharán por consolidar el trabajo realizado, por mantener la base canaria del proyecto y por continuar estando en la élite del atletismo español”. Además, subrayó la importancia de “seguir generando cantera y representación en campeonatos nacionales e internacionales”, con el firme objetivo de alcanzar los grandes retos que se han planteado esta temporada.

La plantilla femenina

En la plantilla femenina, el bloque mantiene como pilares a atletas consolidadas como Yissis Cortijo, Andrea Mereles, Paola Sarabia, Irene Lorenzo, Karina Díaz, Lucía Morera, Emma García, Valentina Marzari, y Carmen Ramos, entre otras. “Hemos reforzado el grupo, recuperamos atletas lesionadas y apostamos fuerte por este proyecto. Creemos que hay plantilla suficiente para competir con garantías”, ha señalado el responsable del equipo femenino, Alberto Simó.

Y es que a este núcleo se suman incorporaciones jóvenes que aportan profundidad y competitividad, destacando Lucía Carrillo (especialista en 100 y 200 ml) y Mariana Bento (combinera), además de refuerzos en velocidad (Ana Irene Elewe, Eva Cárdenas y Mar Segura), marcha (Ana González, y Julia Samsó) y lanzamientos (Paula Jubera que vuelve al club, Fiorela Rodríguez, Sofía Capitán, Noelia López y Cristina Trejo).

La plantilla masculina

Por su parte, la plantilla masculina mantiene un bloque de alto nivel encabezado por atletas internacionales y plusmarquistas nacionales como Samuel García, Jesús David Delgado, Yasiel Sotero, Didac Salas y Adrián Pérez. Asimismo, continúan Ioné Yanes, Raúl González, Eduardo Romero, Pablo Gámez, Simón Siverio, Héctor Delgado, Nuha Faye, Pape Bara y Noa Lavorata, entre otros.

A este grupo se incorporan refuerzos específicos en fondo (Marcos Asencio, Deriman Santos y Hugo Pérez), combinadas (José San Pastor y Pablo Martínez) y lanzamientos (Angelo Laccarino) para aumentar el rendimiento global del equipo. El responsable del apartado masculino, Andrés de la Rosa, explicó que “el objetivo es estar en la final y no sufrir por el descenso. El grupo mantiene el nivel del año pasado y se ha reforzado donde hacía falta. Vamos a competir y dejar que la pista nos ponga en el sitio que nos merecemos”.