El Tenerife CajaCanarias masculino y femenino se sitúa entre los mejores equipos del país, ocupando el noveno y décimo puesto nacional, respectivamente

El Tenerife CajaCanarias, a las puertas del Campeonato de España de Clubes Short Track / Tenerife CajaCanarias

El Tenerife CajaCanarias confirmó la semana pasada su posición en la élite del atletismo nacional tras la publicación oficial de los clubes clasificados para la Copa Joma (masculina) y la Copa Iberdrola (femenina) de Short Track, quedándose a las puertas de entrar entre los ocho mejores equipos del país.

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) hizo pública el pasado martes 20 de enero la circular oficial de equipos clasificados para los Campeonatos de España de Clubes Short Track, que se disputarán el próximo 14 de febrero en el Palau Velódromo Lluís Puig de Valencia. Tras el cálculo de los estadillos (puntos por prueba de manera individual), 16 equipos disputarán este nacional.

Motivación para seguir mejorando

En la categoría masculina, el Tenerife CajaCanarias finalizó en novena posición, con 12.214 puntos, a tan solo 81 puntos del octavo clasificado (CAPEX Extremadura). Por su parte, el equipo femenino cerró el ranking en décima posición, con 11.855 puntos, quedándose a tan solo 158 del acceso al nacional.

Más allá del resultado numérico, desde el club valoran de forma muy positiva el contexto competitivo actual, marcado por un incremento notable del nivel nacional, motivado, en parte, por la desaparición de clubes históricos de División de Honor y la redistribución de sus atletas en proyectos rivales directos, elevando la exigencia del campeonato.

“El equipo ha mejorado muchísimo, pero nos hemos quedado a las puertas”, ha declarado el presidente del conjunto blanquiazul, Héctor González. Además, considera que estos resultados “son un estímulo ya que sitúan al club entre los mejores del país”. González ha querido destacar que ambas plantillas se encuentran motivadas “para seguir trabajando y cumplir sus respectivos objetivos: la permanencia en División de Honor y pelear por el título en la final”.