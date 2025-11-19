Estas jornadas, que se celebran cada dos años en la Casa del Vino de Tenerife, sirven para «promocionar los productos agroalimentarios locales»

Tenerife celebra las XIII Jornadas Vitivinícolas de Canarias

El Cabildo de Tenerife ha presentado las XIII Jornadas Vitivinícolas de Canarias, celebradas en la Casa del Vino de Tenerife. Durante la inauguración del evento, celebrado el pasado martes, el consejero de Sector Primario de la corporación insular, Valentín González, defendió esta iniciativa como «un elemento más para promocionar los productos agroalimentarios locales, y muy especialmente, los vinos de Tenerife”.

Durante la inauguración de estas jornadas, que se celebran cada dos años, González señaló que su objetivo es «difundir los trabajos trabajos de investigación y experimentación sobre el sector vitivinícola en el Archipiélago». El consejero detalló que también se abordarán «todas las iniciativas que llevaremos a cabo con motivo de la celebración de San Andrés, que tienen como protagonistas a las bodegas de Tenerife».

Una situación que, según ha señalado el consejero del Cabildo, «este año cobra mayor relevancia» por inconvenientes como «la aparición de la filoxera o las consecuencias de la sequía persistente». En estas jornadas participan profesionales de prestigio que han abordado cuestiones como la filoxera de la viña en Tenerife, la producción de forrajes, la emergencia hídrica, la aplicación de nuevas tecnologías a la viticultura o nuevas herramientas para la conservación de la diversidad.