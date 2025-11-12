ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Tenerife desarrolla una aplicación para informar a los turistas de la meteorología adversa

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Cabildo de Tenerife y Ashotel trabajan en una aplicación para que los hoteles comuniquen a sus clientes cualquier alerta meteorológica

Tenerife desarrolla una aplicación para informar a los turistas de la meteorología adversa
Tenerife desarrolla una aplicación para informar a los turistas de la meteorología adversa. Fotografía: Europa Press

El Cabildo de Tenerife y la patronal hotelera Ashotel trabajan en una aplicación tecnológica para que los hoteles faciliten información a sus clientes ante cualquier aviso o alerta meteorológica que se produzca. Así lo ha avanzado este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente y el consejero de Turismo insular, Lope Afonso.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso comentó esta iniciativa a raíz de los incidentes que se produjeron en las costas de la isla el pasado fin de semana. El resultado fue de tres fallecidos y 15 heridos por golpes de mar.

El vicepresidente resaltó el interés de la corporación de «poder prevenir mejor» este tipo de situaciones ante una posible «insuficiencia» de la información. Por este motivo, se trabaja en la citada aplicación con el objetivo de tener un elemento directo de comunicación con los hoteles.

Afonso hizo hincapié en que el objetivo «concienciar de mejor manera» y tener la información de que, aunque el litoral es uno de los principales atractivos de las islas, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar que se repitan situaciones como las del pasado fin de semana.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

DIRECTO | Última hora de la borrasca Claudia a su paso por Canarias: clases de forma telemática, lluvias y viento

Suspendidas las clases presenciales en todas las islas por la situación meteorológica

Aitor Sanz firma ascender en la promoción y pide tranquilidad por el «bache» del Tenerife

Cristina Valido exige a Sánchez que cumpla con el Decreto Canarias

Siguen investigando el origen de los vertidos que provocaron el cierre de varias playas

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025