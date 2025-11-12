Cabildo de Tenerife y Ashotel trabajan en una aplicación para que los hoteles comuniquen a sus clientes cualquier alerta meteorológica

Tenerife desarrolla una aplicación para informar a los turistas de la meteorología adversa. Fotografía: Europa Press

El Cabildo de Tenerife y la patronal hotelera Ashotel trabajan en una aplicación tecnológica para que los hoteles faciliten información a sus clientes ante cualquier aviso o alerta meteorológica que se produzca. Así lo ha avanzado este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente y el consejero de Turismo insular, Lope Afonso.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso comentó esta iniciativa a raíz de los incidentes que se produjeron en las costas de la isla el pasado fin de semana. El resultado fue de tres fallecidos y 15 heridos por golpes de mar.

El vicepresidente resaltó el interés de la corporación de «poder prevenir mejor» este tipo de situaciones ante una posible «insuficiencia» de la información. Por este motivo, se trabaja en la citada aplicación con el objetivo de tener un elemento directo de comunicación con los hoteles.

Afonso hizo hincapié en que el objetivo «concienciar de mejor manera» y tener la información de que, aunque el litoral es uno de los principales atractivos de las islas, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar que se repitan situaciones como las del pasado fin de semana.