La Isla presenta un pabellón de 400 metros cuadrados y una delegación de cien profesionales para conquistar el congreso culinario

El Cabildo de Tenerife ha desvelado hoy los detalles de su participación en Madrid Fusión 2026, una edición que marcará un hito por la envergadura y diversificación de su propuesta. La corporación insular ha diseñado un stand de 400 metros cuadrados que funcionará como un gran «fresco gastronómico», estructurado en cuatro espacios funcionales. Bajo un concepto integrador que une pasado, presente y futuro, la Isla busca consolidar su liderazgo turístico a través de la excelencia de su despensa y su talento culinario.

Tenerife despliega en Madrid Fusión 2026 su mayor apuesta gastronómica hasta la fecha | Cabildo de Tenerife

Un despliegue inmersivo y transversal

La apuesta tinerfeña trasciende el recinto principal y se extiende por todos los rincones del congreso. El stand ofrecerá una experiencia inmersiva con cinco zonas de trabajo, incluyendo un restaurante para 30 comensales y áreas de catas. El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destaca que “Tenerife acude a Madrid Fusión 2026 con una propuesta nuevamente renovada pero más ambiciosa que nunca. Contaremos con un gran stand de 400 metros cuadrados con presencia en todos los foros que ofrece el congreso, y con novedades importantes como es la involucración activa y directa con la propuesta gastronómica local de la isla”.

Esta estrategia busca generar un impacto real en la economía insular. Según Afonso, “el trinomio sector primario-gastronomía y turismo es un gran catalizador de oportunidades de empleo, de desarrollo local y de diferenciación de destinos turísticos. La amplia variedad y calidad de nuestros productos locales, el territorio y los paisajes de la isla, los profesionales de la cadena de valor de la gastronomía, y el liderazgo de Tenerife como destino turístico son, entre otros, los grandes pilares en los que se sustenta la gastronomía de Tenerife”.

El producto local como seña de identidad

La delegación tinerfeña pone el foco en las personas que trabajan la tierra y el mar. Valentín González, consejero de Sector Primario, subraya la importancia de este escaparate mundial para visibilizar a los productores. “En esta edición, la gastronomía se entiende como lo que realmente es; un diálogo vivo entre la tierra, el mar y el talento humano. Un espacio donde el producto dejar de ser anónimo y el productor ha deja de estar a la sombra para ocupar el lugar que merece. La gastronomía es mucho más que cocina. Es territorio, identidad y futuro”, afirma González.

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, resalta la coordinación de un equipo de cien profesionales que representarán a la isla. Melwani explica que la creación de sinergias entre el sector público y privado refuerza la identidad del destino y agradece la implicación de seis municipios: San Miguel de Abona, Granadilla, Candelaria, Santa Cruz, Santiago del Teide y Los Realejos. “Su esfuerzo, ilusión, trabajo conjunto y compromiso son fundamentales para que Tenerife continúe cosechando éxitos a través de su gastronomía a nivel internacional y para que este posicionamiento repercuta de forma positiva en la economía de la isla”, concluye la directiva.

Vinos volcánicos y alta cocina en los escenarios

La presencia de los vinos de Tenerife gana peso en esta edición con un Túnel del Vino de 75 metros cuadrados totalmente digitalizado dentro de la Wine Edition. Los asistentes podrán participar en la cata magistral de las seis Denominaciones de Origen bajo el título ‘Vinos de Tenerife. Vinos Volcánicos contados en primera persona’. Además, la isla acogerá la sesión especial Island Wine Summit como preludio al congreso internacional que se celebrará próximamente en suelo tinerfeño.

La vanguardia culinaria de la isla también ocupará los escenarios principales. Jesús Camacho (Donaire) presentará en el Auditorio Principal su ponencia sobre los límites entre dulce y salado, mientras que Jorge Peñate (Naifes) mostrará la «mineralidad atlántica» a través de sus innovadoras conservas marinas. En el apartado de repostería, el reconocido Alexis García asombrará en el escenario Pastry con su maestría en el uso de las mantequillas.